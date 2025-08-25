La última racha que intentará quebrar el equipo de Walter Ribonetto será volver a sumar de a tres luego de nueve partidos contando Copa Sudamericana y torneo local. La última vez que el Tomba sumó de a tres fue el 6 de mayo contra Luqueño por el torneo continental, mientras que para dar con un triunfo por el certamen doméstico hay que retroceder al 28 de abril (1-0 a Atlético Tucumán).

El probable once de Godoy Cruz para recibir a Vélez

Walter Ribonetto piensa en alistar a Franco Petroli en el arco; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Guillermo Fernández, Vicente Poggi; Santino Andino, Facundo Altamira o Daniel Barrea y Agustín Auzmendi.

El tentativo equipo de Vélez

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quiroz o Emanuel Mamana, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tobías Andrada, Imanol Machuca; Braian Romero y Maher Carrizo.

El historial entre Godoy Cruz y Vélez

Godoy Cruz y Vélez se enfrentaron en 29 oportunidades, el Fortín ganó 13 encuentros, el Tomba se impuso en 8 ocasiones y otros 8 partidos terminaron en empate .

El último partido lo ganó el Tomba por 2 a 0 en el estadio José Amalfitani y el encuentro se disputó el 17 de febrero pasado. Francisco Pizzini en contra de su valla marcó el primero del Bodeguero y Facundo Altamira estiró la diferencia en el marcador.