Godoy Cruz va por un triunfo ante Vélez para dejar atrás tres rachas negativas.

No hay mal que dure cien años, como marca el histórica frase. Godoy Cruz intentará que ese tiempo no llegue a ser centenario y va por una victoria ante Vélez que le permita ponerle fin a tres pesadas rachas negativas que pesan sobre sus hombros.

El duelo será hoy en el Feliciano Gambarte a partir de las 17. Justamente, esa es una de las deudas que tiene el Tomba: desde que se reestrenó el estadio, no pudo ganar en su renovada casa. La cuenta marca tres partidos, con el inicial empate contra Sarmiento de Junín y las posteriores derrotas ante Gimnasia La Plata y Atlético Mineiro.

Ampliando el panorama, Godoy Cruz tampoco ha cantado victoria en el comienzo de un torneo Clausura que ya transita su sexta fecha. Son cinco encuentros en total, con los empates ante Rosario Central, Sarmiento de Junín y Talleres de Córdoba, duelos a los que hay que agregar las caídas ante el Lobo y la última versus River Plate.

La última racha que intentará quebrar el equipo de Walter Ribonetto será volver a sumar de a tres luego de nueve partidos contando Copa Sudamericana y torneo local. La última vez que el Tomba sumó de a tres fue el 6 de mayo contra Luqueño por el torneo continental, mientras que para dar con un triunfo por el certamen doméstico hay que retroceder al 28 de abril (1-0 a Atlético Tucumán).

El probable once de Godoy Cruz para recibir a Vélez

Walter Ribonetto piensa en alistar a Franco Petroli en el arco; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Guillermo Fernández, Vicente Poggi; Santino Andino, Facundo Altamira o Daniel Barrea y Agustín Auzmendi.

El tentativo equipo de Vélez

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quiroz o Emanuel Mamana, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tobías Andrada, Imanol Machuca; Braian Romero y Maher Carrizo.

El historial entre Godoy Cruz y Vélez

Godoy Cruz y Vélez se enfrentaron en 29 oportunidades, el Fortín ganó 13 encuentros, el Tomba se impuso en 8 ocasiones y otros 8 partidos terminaron en empate .

El último partido lo ganó el Tomba por 2 a 0 en el estadio José Amalfitani y el encuentro se disputó el 17 de febrero pasado. Francisco Pizzini en contra de su valla marcó el primero del Bodeguero y Facundo Altamira estiró la diferencia en el marcador.

