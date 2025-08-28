Mastantuono Franco Mastantuono es la nueva incorporación del Real Madrid.

¿Por qué Mastantuono no puede usar 'Franco' en su camiseta?

El ex jugador de River Plate no puede usar su nombre en la camiseta del Real Madrid ya que es el mismo de Francisco Franco, el ex dictador que dirigió España durante 40 años tras el fin de la Guerra Civil Española.

Francisco Franco ha sido acusado a lo largo de la historia por idear y cometer desapariciones forzadas, así como tortura y represión sistemática.

Francisco Franco Francisco Franco, ex dictador español.

Por otro lado, es importante destacar que incluso en la tienda del Real Madrid está prohibido estampar las camisetas con el nombre 'Franco', pero si se puede hacer con nombres como Mussolini y Stalin.

De la misma manera, el club español también prohíbe la posibilidad de personalizar una camiseta oficial con el nombre de jugadores que son o han sido figura en equipos rivales; tal es el caso de Messi y Lamine Yamal, ambos ídolos del Fútbol Club Barcelona.

Además, hace pocos días, cuando Mastantuono hizo su primera participación con la camiseta del Real Madrid, la hinchada del Santiago Bernabéu comenzó a gritar "Franco, Franco, Franco", y esto ha causado conmoción en el club y en toda España.

Embed - XABI ALONSO responde sobre el "ESCÁNDALO" tras corear el BERNABÉU "FRANCO, FRANCO" a MASTANTUONO

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el DT Xabi Alonso se sacó de encima rápido la pregunta: "No he hablado, pero yo me centro en el jugador y le veo bien a Franco, está teniendo una buena relación con los compañeros y parece que lleva más tiempo del que lleva. Yo le veo con una sonrisa".