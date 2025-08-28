Las sensaciones de los protagonistas del festival de boxeo Cuna de Campeones III en el Polimeni

El festival tendrá inicio a las 20.30, y habrá una previa con peleas amateurs y exhibiciones. Será televisado al país por la señal de cable Fox Sports. En el semifondo se presenta el flamante campeón Fedelatin AMB ligero, Alfredo Coki Soto.

boxeo-pesaje-las heras-brisa alfonzo Brisa Alfonzo en la conferencia de prensa post- pesaje en Las Heras Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Brisa Alfonzo y Carabajal en la previa al título argentino de boxeo profesional

Embed - Las declaraciones de Brisa Alfonzo tras el pesaje y previas a la pelea por el título argentino

La seguridad de Laura Carabajal para llevarse de Mendoza el título argentino

Embed - La jujeña Laura Carabajal habló sobre su pelea por el título argentino en Mendoza, luego del pesaje

Alfredo Coki Soto y el tercer choque contra Rodrigo Roldán en el semifondo

Embed - Alfredo Coki Soto reflexionó sobre este compromiso previo a la defensa de su faja Fedelatin AMB

Rodrigo Roldán súper motivado y listo para el batacazo

Embed - Rodrigo Roldán busca el desquite ante Coki Soto en el tercer pleito entre ambos

La preliminar con duelo local entre Jonathan Joel Arena y Lucas Aguilera

boxeo-pesaje-las heras-joel arena El Forastero. El sanrafaelino Jonathan Joel Arena pelará en su provincia frente al lasherino Lucas Aguilera. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

La felicidad de los sanrafaelinos Arena y su entrenador Lito Negri

Embed - Joel Arena otra vez en la cartelera del Cuna de Campeones. Él y Lito Negri hablaron del presente

El Misil Lucas Aguilera quiere revancha contra el Forastero

boxeo-pesaje-las heras-lucas aguilera

Embed - Lucas Aguilera buscará en el Polimeni la revancha contra el sanrafaelino Joel Arena en la preliminar

La cartelera profesional se completará con las peleas entre David Monti, pupilo de Matías Lucero en el Club Villa Seca de Maipú, debut absoluto, frente al peruano Carlos Quiroz (1-2-0, 0KO), en peso supermosca. Un compañero de gimnasio de Monti, Damián la Bestia Castro (0-0-1, 0KO), se mide contra el sanrafaelino pupilo de Luis Oliva, Luciano Ramírez (0-1-0, 0KO) en categoría superligero.