La China Brisa Alfonzo y Laura Carabajal superaron el pesaje y van por el título argentino en el Polimeni

La mendocina Brisa Alfonzo y Laura Carabajal dieron el peso y combaten por el título de la Federación Argentina de Box. Coki Soto va en el semifondo

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Laura Carabajal (izq.) y Brisa Alfonzo superaron el pesaje y van este viernes por el título argentino de boxeo profesional de la Federación Argentina de Box.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

La mendocina Brisa Alfonzo y la jujeña Laura Carabajal superaron este jueves al mediodía el "round cero" -pesaje-, que se realizó en el Salón Islas Malvinas de la Municipalidad de Las Heras y ambas quedaron listas para pelear este viernes por el Título Argentino superpluma de la FAB.

La pelea entre la mendocina Alfonzo y la jujeña Carabajal es la atracción principal de la velada de boxeo a realizarse este viernes en el estadio Vicente Polimeni de Las Heras. Alfredo Coki Soto se mide con el bonaerense Rodrigo Gustavo Roldán en el semifondo. La jornada tendrá además tres atractivos pleitos en la cartelera rentada. Una de ellas será el choque revancha entre el sanrafaelino Joel Arena y Lucas Aguilera.

boxeo-titulo argentino femenino-las heras-conferencia de prensa-chacon-martin-chiapetta-lopresti-pandolfino-chacón
Título Argentino FAB. La megavelada a realizarse este viernes en el Polimeni tiene el apoyo del gobierno provincial y municipal. Estuvieron presentes en el pesaje: Eduardo Martín y Federico Chiapetta, del Gobierno de Mendoza, Francisco Lo Presti. intendente de Las Heras; Jorge Pandolfino, promotor; y Pablo Chacón, coorganizador.

El pesaje y declaraciones picantes de Carabajal, rival de Brisa Alfonzo

Con mucha demora por el retraso del vuelo de Laura Carabajal (4-3-1, 0KO), el pesaje se realizó luego sin que los protagonistas sufrieran sobresaltos al subir a la báscula, sólo la mencionada demora y la larga espera que significó la conferencia de prensa, que se hizo antes de la ceremonia reglamentaria del pesaje. Brisa Alfonzo y Carabajal acusaron igual marca: 58,900kg, y quedaron listas para pelear por el título argentino vacante de peso superpluma (58,967kg/130lb) de la Federación Argentina de Box.

La jujeña Laura Carabajal le puso pimienta a la conferencia de prensa al decir que venía "a ganar el título argentino", y agregó, respecto a la anterior pelea (12 de julio del 2024) con la Chinita Alfonzo, que a ella le "robaron el triunfo y le regalaron el empate a Brisa". Luego agregó: "Ahora vengo a ganar ya no dejar dudas, para llevarme el título a mi casa".

A esto le respondió la Chinita que "El triunfo en Salta me lo robaron a mi, yo era visitante, y si me dieron empate allá, fue porque gané. Este viernes voy a demostrar quien soy y me voy a llevar el título a mi casa".

Los otros destacados del programa, semifondistas, son el medranino Coki Soto y Rodrigo Roldán, que también dieron la categoría el igualar el registro de 63,500 y combatirán a ocho asaltos en peso superligero (63,503kg/140 lb). Soto es campeón Fedelatin AMB ligero, y se prepara para la defensa de su corona en octubre. Originalmente estaba programado para este pleito Juan Carrasco, pero por problemas anímicos fue reemplazado por el de Junín.

boxeo-titulo argentino femenino-las heras-conferencia de prensa-chacon-alfonzo-soto-aguilera

Los pesos de la cartelera de boxeo profesional del Cuna de Campeones III

Título argentino superpluma FAB -10 rounds (2x1)-

  • Brisa Alfonzo vs. Laura Carabajal

(Mza./58,900) (Jujuy/58,900)

Semifondo categoría superligero -8 rounds (3x1)-

  • Alfredo Coki Soto vs. Rodrigo Gustavo Roldán

(Mza./63,500) (Buenos Aires/63,500)

Pelea complementaria categoría ligero -6 rounds (3x1)-

  • Lucas Isaías Aguilera vs. Jonathan Joel Arena

(Las Heras/60,500) (San Rafael/61,200)

Pelea complementaria categoría supermosca -4 rounds (3x1)-

  • David Monti vs. Carlos Quiroz

(Maipú/52,000) (Perú/52,100)

