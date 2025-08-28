La China Brisa Alfonzo y Laura Carabajal superaron el pesaje y van por el título argentino en el Polimeni

Embed - Boxeo profesional: pesaje de la pelea por título argentino entre Brisa Alfonzo y Laura Carabajal

La jujeña Laura Carabajal le puso pimienta a la conferencia de prensa al decir que venía "a ganar el título argentino", y agregó, respecto a la anterior pelea (12 de julio del 2024) con la Chinita Alfonzo, que a ella le "robaron el triunfo y le regalaron el empate a Brisa". Luego agregó: "Ahora vengo a ganar ya no dejar dudas, para llevarme el título a mi casa".

A esto le respondió la Chinita que "El triunfo en Salta me lo robaron a mi, yo era visitante, y si me dieron empate allá, fue porque gané. Este viernes voy a demostrar quien soy y me voy a llevar el título a mi casa".

Los otros destacados del programa, semifondistas, son el medranino Coki Soto y Rodrigo Roldán, que también dieron la categoría el igualar el registro de 63,500 y combatirán a ocho asaltos en peso superligero (63,503kg/140 lb). Soto es campeón Fedelatin AMB ligero, y se prepara para la defensa de su corona en octubre. Originalmente estaba programado para este pleito Juan Carrasco, pero por problemas anímicos fue reemplazado por el de Junín.

Los pesos de la cartelera de boxeo profesional del Cuna de Campeones III

Título argentino superpluma FAB -10 rounds (2x1)-

Brisa Alfonzo vs. Laura Carabajal

(Mza./58,900) (Jujuy/58,900)

Semifondo categoría superligero -8 rounds (3x1)-

Alfredo Coki Soto vs. Rodrigo Gustavo Roldán

(Mza./63,500) (Buenos Aires/63,500)

Pelea complementaria categoría ligero -6 rounds (3x1)-

Lucas Isaías Aguilera vs. Jonathan Joel Arena

(Las Heras/60,500) (San Rafael/61,200)

Pelea complementaria categoría supermosca -4 rounds (3x1)-

David Monti vs. Carlos Quiroz

(Maipú/52,000) (Perú/52,100)