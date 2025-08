La China Brisa Alfonzo se pone a punto para conseguir su primer título en el boxeo profesional

La China Brisa Alfonzo en la puesta a punto

"Estoy muy motivada para esta pelea, que es la que sueña cada boxeador y boxeadora. Venimos trabajando sin parar desde mi última pelea, y me siento bien preparada para el compromiso", explicó la pugilista radicada en Las Heras.

"Más allá de los físico y lo boxístico, vengo bien con el peso, aunque he aumentado mi masa muscular, los estudios de Grafología que estoy haciendo -me recibo a fin de año- y que me han ayudado a madurar en cuanto a lo analítico, de mi parte, y de mi rival. Me costaba mucho visualizarme y enfocarme, eso en el boxeo es importantísimo. Antes, por ejemplo, no le podía ganar a una zurda, era algo indescifrable para mi. Ahora no, se resolver sobre la marcha lo que haga falta", confesó.

Luego agregó: "Lo más complicado ha sido conseguir sparrings para guantear, pero se ha ido haciendo un trabajo interesante. Estoy haciendo 12 rounds, algunos con chicas amateurs del gimnasio Belgrano, de Las Heras, donde ellas se van turnando cada cuatro rounds, y también he podido "soltar la mano" (trabajar con potencia) con mi compañero de gimnasio Axel Zárate, que es 64 kilos. Este chico tiene un estilo muy lindo, boxea, y te exige mucho en lo técnico, ya que con sus recursos tenés que esforzarte para atacarlo, y pensar mucho".

Apoyo de boxeadoras locales para Brisa Alfonzo

"El miércoles pasado pude hacer un trabajo muy interesante gracias al ofrecimiento de un boxeadora muy exigente como Soledad Ferreyra, que se ofreció de onda, y esta tarde hicimos muchos rounds exigentes en el gimnasio de Jorge Arias. Yo la conocí de amateur, pero ahora ella ha evolucionado muchísimo, y exigió en lo defensivo. Hoy (este lunes), volvía a ir a la tarde e hicimos 10 rounds muy intensos".

Sobre el tema la pugilista que comenzó en Catriel, Río Negro, completó: "Este miércoles voy a ver si puedo viajar con el Popo, Joel Mafauad, que pelea el viernes en Rosario, y hemos estado gestionando si puedo ir a guantear allá con las Bermúdez (Daniela y Evelyn), dos campeonas mundiales del más alto nivel", se esperanzó.

La revancha con Laura Carabajal y por título

Respecto a la rival que enfrentará Alfonzo, es ya una conocida de la mendocina: la jujeña Laura Victoria Carabajal (4-3-1, 0KO), con la que se midió el 12 de julio del 2024 en el estadio polideportivo Ciudad de salta, más conocido como Delmi (por la Virgen Del Milagro) de Salta, y el resultado fue empate en fallo dividido, donde un juez la vio ganar a la mendocina, otro a la jujeña, y el tercero dictaminó empate.

boxeo-brisa alfonzo-martin xavier Brisa Alfonzo y su preparador físico Martín Xavier. Foto: Gentileza Soledad Manrique

"Ella es una muy buena rival tira mucho y te hace trabajar en lo defensivo. En aquella pelea del año pasado, me ahogué mucho. Dicen que fue por la altura (1.200 metros sobre el nivel del mar). Estaba en el camarín, me estaban vendando, y me comenzó a sangrar la nariz. Luego ya me hice cauterizar la vena de la nariz para que no me vuelva a pasar", recordó Brisa.

"En aquella oportunidad yo era más chiquita de físico, comparado con ahora, me veo gigante, y además era mi cuarta pelea en el boxeo profesional, no tenía mucha experiencia", agregó.

Finalmente comentó la Chinita que le cuesta mucho conseguir apoyo económico para su carrera rentada y que trabaja mucho para conseguir sponsors. Ella hace la parte publicitaria y de marketing en redes sociales para un importante establecimiento pizzería- de la Sexta Sección, y estudia. "Tengo que multiplicarme para hacer el entrenamiento, donde por la mañana hago la parte física en el gimnasio Centro Urbano, con el profe Martín Xavier, en la tarde entreno en el gimnasio de Pablo Chacón, y luego me pongo a trabajar y a estudiar. Pero todo el esfuerzo vale la pena porque estoy en camino de cumplir mi sueño en el boxeo profesional", cerró Brisa Alfonzo.