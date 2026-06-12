Estamos acostumbrados a que el maquillaje se caracterice por simetrías milimétricas, una piel suave e impecable y colores que resalten facciones. Sin embargo, estas cualidades de belleza parecen llegar a su fin. Es que desde Estados Unidos desembarca una tendencia para esta temporada que seguramente te fascinará.
El maquillaje tradicional tiene los días contados: la tendencia norteamericana que se impone en 2026
Si estabas acostumbrada a utilizar maquillaje en exceso, tendrás que conocer esta tendencia en belleza que llega desde Estados Unidos
La tendencia en maquillaje que es furor en Estados Unidos y desembarca en Latinoamérica
Impulsados por el agotamiento social frente a la homogeneidad de los filtros digitales en redes sociales y la perfección lograda a través de modificaciones realizadas en fotos por la inteligencia artificial, empresarios y expertos del rubro empiezan a valorar la autenticidad.
En este sentido, la firma Hermès ha marcado un hito en Los Ángeles, Estados Unidos, al presentar su propuesta otoño-invierno 2026, defendiendo con firmeza la belleza de las pequeñas imperfecciones.
Esta perspectiva no busca promover un aspecto descuidado, sino inyectar espontaneidad y recordar la presencia humana detrás del maquillaje. Para la casa francesa, este concepto se alinea de forma orgánica con su identidad tradicional, donde las sutiles variaciones en cada pieza no se consideran defectos, sino la prueba de identidad que aporta el trabajo manual.
Bajo la dirección creativa de Nadège Vanhée, la firma trasladó esta filosofía a su desfile tomando el mundo de la danza como eje inspirador. El objetivo principal fue mostrar mujeres reales, distanciándose de personajes construidos exclusivamente a golpe de técnicas correctoras que podemos ver en redes sociales y televisión.
El maquillaje diseñado para la ocasión recreó con fidelidad la fisonomía de una bailarina tras concluir una intensa sesión de ejercicio. Los pilares de este enfoque estético se centraron en elementos muy específicos:
- Base mate luminosa: una preparación del cutis que elimina los brillos no deseados sin restar frescura, manteniendo la sensación de una piel viva.
- Rubor localizado: en lugar de la aplicación clásica sobre los pómulos para esculpir las facciones, los tonos rojizos se concentraron en la parte inferior de las mejillas.
Este cambio técnico, que ahora es tendencia, imitó con precisión la activación de la circulación sanguínea y el rubor genuino que aparece de forma natural tras una caminata enérgica o el esfuerzo físico.
Este enfoque consolida un cambio de paradigma en el maquillaje moderno, invitándonos a enfocarnos en proyectar salud, energía y dinamismo. En consecuencia, si te unís a esta tendencia en belleza, ya no te maquillarás para ocultarte detrás de una máscara, sino para lucir radiante y, por sobre todo, genuina.