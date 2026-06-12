El maquillaje tradicional tiene los días contados: la tendencia norteamericana que se impone en 2026

Esta perspectiva no busca promover un aspecto descuidado, sino inyectar espontaneidad y recordar la presencia humana detrás del maquillaje. Para la casa francesa, este concepto se alinea de forma orgánica con su identidad tradicional, donde las sutiles variaciones en cada pieza no se consideran defectos, sino la prueba de identidad que aporta el trabajo manual.

Bajo la dirección creativa de Nadège Vanhée, la firma trasladó esta filosofía a su desfile tomando el mundo de la danza como eje inspirador. El objetivo principal fue mostrar mujeres reales, distanciándose de personajes construidos exclusivamente a golpe de técnicas correctoras que podemos ver en redes sociales y televisión.

maquillaje mujer La nueva tendencia en belleza llega desde Estados Unidos.

El maquillaje diseñado para la ocasión recreó con fidelidad la fisonomía de una bailarina tras concluir una intensa sesión de ejercicio. Los pilares de este enfoque estético se centraron en elementos muy específicos:

Base mate luminosa: una preparación del cutis que elimina los brillos no deseados sin restar frescura, manteniendo la sensación de una piel viva.

Rubor localizado: en lugar de la aplicación clásica sobre los pómulos para esculpir las facciones, los tonos rojizos se concentraron en la parte inferior de las mejillas.

Este cambio técnico, que ahora es tendencia, imitó con precisión la activación de la circulación sanguínea y el rubor genuino que aparece de forma natural tras una caminata enérgica o el esfuerzo físico.

belleza maquillaje mujer Esta tendencia tiene como objetivo mostrar al rostro natural detrás del maquillaje.

Este enfoque consolida un cambio de paradigma en el maquillaje moderno, invitándonos a enfocarnos en proyectar salud, energía y dinamismo. En consecuencia, si te unís a esta tendencia en belleza, ya no te maquillarás para ocultarte detrás de una máscara, sino para lucir radiante y, por sobre todo, genuina.