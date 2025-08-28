Inicio Ovación Ovación Deportivo Maipú
Luto en el fútbol de Mendoza

Murió Lalo Bazán, futbolista y DT que brilló en Maipú, la Lepra y San Martín

Eduardo Bazán, referente de la historia del Deportivo Maipú, murió este jueves. También vistió las camisetas de San Martín e Independiente Rivadavia

Por UNO
Deportivo Maipú 1973. Eduardo Bazán es el tercero de la fila de arriba

Foto: gentileza doctor Oscar Casares

Falleció este jueves Eduardo Francisco Bazán, un referente del fútbol de Mendoza en los años '60 y '70. Recordado como un excelente mediocampista el Lalo desarrolló la mayor parte de su carrera en el Deportivo Maipú. Tenía 78 años.

Justamente por su rendimiento en los Cruzados es que otros clubes de Mendoza lo convocaron para reforzar sus equipos en los viejos torneos Nacionales. Así fue que también se puso las camisetas del Atlético Club San Martín e Independiente Rivadavia.

Cuando se retiró del fútbol se dedicó a la dirección técnica y pasó por varias instituciones de la provincia, en las que se destacó como un formador de jugadores. Fue entrenador de Maipú en la B Nacional y también erjeció el cargo en las inferiores de Independiente Rivadavia.

murió lalo bazan

Conocida la noticia de su fallecimiento desde el Deportivo Maipú expresaron su pesar en las redes sociales.

El periodista y escritor Fernando Montaña recordó que Bazán jugó 150 partidos en la primera del Cruzado, entre 1966 y 1974.

Luego, entre 1974 y 1980 reforzó a San Martín y a la Lepra en los Nacionales. Con los Azules, además fue campeón mendocino en 1976 y en 1978.

eduardo bazan en la lepra
Lalo Bazán con la camiseta de Independiente Rivadavia y el 5 en el pantalón, junto a jugadores del Deportivo Maipú.

"El número 5 llegó proveniente de Maipú en el año 1975 y jugó en el Azul hasta 1980. Jugó más de 100 partidos (25 en torneos Nacionales)", recordaron en rel sitio CSIR Retro, con una foto.

equipo de san martin con lalo bazan
San Martín se llevó a Eduardo Bazán para el Nacional 1974. En la foto, el cuarto de la foto de arriba.

El recuerdo de Pancho Monardez

Uno de los compañeros de Bazán en los Albirrojos expresó su pesar al enterarse de la partida del Lalo: "Qué tristeza por Dios. Recién me avisan que falleció el Lalo Bazán. Si esta foto qen ue estamos juntos con Tucho Méndez, fue muy reciente. Un gran jugador, mejor persona. Q.E.P.D. mis condolencias a su familia".

bazan monardez mendez
Tres jugadorazos de los '60 y los '70: Eduardo Baz&aacute;n, Francisco Nicol&aacute;s Mon&aacute;rdez y Eduardo Miguel M&eacute;ndez.

También se manifestaron desde el Museo Emilio Menéndez, del Atlético San Martín: "Lalo, gran volante vistió la camiseta de la institución en los torneos Nacionales de Fútbol de 1974 y 1976. Acompañamos a su familia en tan doloroso momento".

