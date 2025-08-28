Murió Lalo Bazán, futbolista y DT que brilló en Maipú, la Lepra y San Martín

murió lalo bazan

Conocida la noticia de su fallecimiento desde el Deportivo Maipú expresaron su pesar en las redes sociales.

El periodista y escritor Fernando Montaña recordó que Bazán jugó 150 partidos en la primera del Cruzado, entre 1966 y 1974.

Luego, entre 1974 y 1980 reforzó a San Martín y a la Lepra en los Nacionales. Con los Azules, además fue campeón mendocino en 1976 y en 1978.

eduardo bazan en la lepra Lalo Bazán con la camiseta de Independiente Rivadavia y el 5 en el pantalón, junto a jugadores del Deportivo Maipú.

"El número 5 llegó proveniente de Maipú en el año 1975 y jugó en el Azul hasta 1980. Jugó más de 100 partidos (25 en torneos Nacionales)", recordaron en rel sitio CSIR Retro, con una foto.

equipo de san martin con lalo bazan San Martín se llevó a Eduardo Bazán para el Nacional 1974. En la foto, el cuarto de la foto de arriba. Foto: gentileza Oscar Casares

El recuerdo de Pancho Monardez

Uno de los compañeros de Bazán en los Albirrojos expresó su pesar al enterarse de la partida del Lalo: "Qué tristeza por Dios. Recién me avisan que falleció el Lalo Bazán. Si esta foto qen ue estamos juntos con Tucho Méndez, fue muy reciente. Un gran jugador, mejor persona. Q.E.P.D. mis condolencias a su familia".

bazan monardez mendez Tres jugadorazos de los '60 y los '70: Eduardo Bazán, Francisco Nicolás Monárdez y Eduardo Miguel Méndez. Foto: Nicolás Monardez

También se manifestaron desde el Museo Emilio Menéndez, del Atlético San Martín: "Lalo, gran volante vistió la camiseta de la institución en los torneos Nacionales de Fútbol de 1974 y 1976. Acompañamos a su familia en tan doloroso momento".