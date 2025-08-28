Independiente Rivadavia venció en Reserva a Argentinos Juniors que tuvo a un ex Lepra como titular

Con esta victoria Independiente Rivadavia alcanzó los 8 puntos, producto de dos triunfos, dos empates y tres derrotas en las primeras 7 fechas.

Cheche Sánchez. El Cheche Sánchez jugó frente a su ex club Independiente Rivadavia.

El equipo comandado por Oscar Alonso formó con Fernando Bravo, Andino, Fernando Molina, Luciano Suárez y Matías Salvo; Tomás Arias, Emiliano Mocayar y Sergio Ortiz; Joaquín Ibáñez, Sábato y Axel Leiva.

El Azul del parque venía de igualar 3 a 3 frente a Tigre, y este jueves logró un valioso triunfo en la Ciudad Deportiva.

Argentinos Juniors reserva

El Cheche Sánchez, presente

En Argentinos Juniors jugó Luciano Sánchez, ex defensor de Independiente Rivadavia, quien viene jugando en la Reserva de Argentinos tras haber superado una severa lesión sufrida en el 2023.

El Checho volvió a las canchas el 26 de julio ante Tigre y este jueves se dio el gusto de volver a Mendoza para jugar frente al club donde inició su carrera como futbolista.

Independiente Rivadavia se prepara para jugar por el Clausura

Independiente Rivadavia se prepara para jugar ante Argentinos Juniors, por la 7ma fecha del torneo Clausura. El partido será el próximo sábado desde las 17 en el Gargantini y el árbitro designado es Facundo Tello.

Tras el empate 1 a 1 ante Tigre, en Victoria, y habiéndose completado la sexta fecha, Independiente Rivadavia ocupa el puesto 13 de del Grupo A con 5 puntos (ganó uno, empató 2 y perdió 3) acumula 6 goles a favor y 8 en contra.