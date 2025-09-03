Lionel messi bolso El bolso de Lionel Messi vale millones de pesos.

Cuánto sale el bolso de Lionel Messi

El outfit de Lionel Messi en su llegada a Ezeiza estuvo compuesto por un pantalón holgado, camisa y chaqueta negras, junto con zapatillas Adidas de tres tiras blancas, lo que proyectaba una elegancia urbana. Sin embargo, fue el bolso el que robó el protagonismo.

El bolso en cuestión es un Hermès Haut à Courroies Cargo 40, una versión moderna del icónico Birkin, lanzado en 2021. Este modelo, fabricado en cuero negro y lona gris, combina funcionalidad con un diseño contemporáneo, incluyendo múltiples bolsillos y un portabotellas lateral.

messi seleccion argentina Lionel Messi jugará su último partido de Eliminatorias en Argentina.

Su exclusividad radica en su escasez: no está disponible en la colección oficial de Hermès, lo que eleva su valor en el mercado de reventa. Según sitios especializados como 1stdibs, el bolso puede alcanzar los 99.000 dólares, mientras que en Joli Closet se cotiza en 41.546. En JaneFinds, el precio ronda los 65.000 dólares, reflejando la variabilidad según materiales y rareza.

Este accesorio no es solo un objeto de lujo, sino un símbolo de estatus. No sólo Lionel Messi lo ha utilizado sino que celebridades como Kim Kardashian, Victoria Beckham y Travis Scott han lucido modelos similares, consolidándose como un ícono cultural.