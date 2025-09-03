Lionel Messi mostró un nuevo y sobrio look al llegar a Ezeiza.

Lionel Messi mostró un nuevo y sobrio look al llegar a Ezeiza.

Como suele suceder en los últimos años con la llegada de los jugadores de la Selección Argentina al predio de Ezeiza, los looks se han convertido en el foco de atención. Y en este caso, Lionel Messi dejó ver un accesorio que tiene un valor millonario.

Rodrigo De Paul y Nicolas Otamendi son los exponentes de los looks más disparatados y a la moda entre los jugadores de la Selección Argentina. Messi siempre se ha mostrado más discreto al respecto, lo que no quiere decir que invierta un buen dinero en su forma de vestir.

Justamente, Lionel Messi se incorporó al plantel en los últimos días luego de perder la final de la Leagues Cup el domingo pasado con el Inter Miami. Con un outfit que parecía sencillo y discreto, pero en realidad entre sus manos tenía un bolso que vale millones y millones de pesos.

Lionel messi bolso
El bolso de Lionel Messi vale millones de pesos.

El bolso de Lionel Messi vale millones de pesos.

Cuánto sale el bolso de Lionel Messi

El outfit de Lionel Messi en su llegada a Ezeiza estuvo compuesto por un pantalón holgado, camisa y chaqueta negras, junto con zapatillas Adidas de tres tiras blancas, lo que proyectaba una elegancia urbana. Sin embargo, fue el bolso el que robó el protagonismo.

El bolso en cuestión es un Hermès Haut à Courroies Cargo 40, una versión moderna del icónico Birkin, lanzado en 2021. Este modelo, fabricado en cuero negro y lona gris, combina funcionalidad con un diseño contemporáneo, incluyendo múltiples bolsillos y un portabotellas lateral.

messi seleccion argentina
Lionel Messi jugar&aacute; su &uacute;ltimo partido de Eliminatorias en Argentina.

Lionel Messi jugará su último partido de Eliminatorias en Argentina.

Su exclusividad radica en su escasez: no está disponible en la colección oficial de Hermès, lo que eleva su valor en el mercado de reventa. Según sitios especializados como 1stdibs, el bolso puede alcanzar los 99.000 dólares, mientras que en Joli Closet se cotiza en 41.546. En JaneFinds, el precio ronda los 65.000 dólares, reflejando la variabilidad según materiales y rareza.

Este accesorio no es solo un objeto de lujo, sino un símbolo de estatus. No sólo Lionel Messi lo ha utilizado sino que celebridades como Kim Kardashian, Victoria Beckham y Travis Scott han lucido modelos similares, consolidándose como un ícono cultural.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas