Cómo quitar el hongo y el moho en las prendas de cuero: carteras, cinturones, zapatos

Cuando almacenamos las prendas de cuero en un sitio con mucha humedad, es normal que la ropa se llene de hongos y moho

Paula Alonso
Paula Alonso
Si almacenás tus prendas de cuero en un sitio con humedad

El moho y los hongos pueden aparecer en diversos elementos de la casa, sobre todo si no los cuidamos correctamente o si están cerca de un lugar donde se acumule humedad.

En la siguiente nota te enseñaremos a quitar el moho y los hongos de productos de cuero como cinturones, camperas, carteras, zapatos, etc.

¿Cómo quitar el moho y los hongos del cuero?

El primer paso es quitar la tierra del cuero usando un cepillo en seco o un paño limpio y seco. A continuación, moja un paño con vinagre y agua y limpia el cuero para corregir el pH del mismo. Es importante no frotar con fuerza el cuero, ya que esto puede dañar la superficie.

Cuero tela
Con el paso del tiempo, el cuero puede llenarse de hongos y moho.

Tendrás que prestar mucha atención a las costuras, ya que es donde más suciedad se acumula. Podrás limpiarlas con un trapo húmedo o con un cepillo.

En cuanto al secado de las prendas y elementos de cuero, te aconsejamos seguir estas recomendaciones:

  • Secado al aire: Este es el método más seguro y recomendado. Colocar el cuero en un área bien ventilada, lejos de fuentes de calor directo, favorece un secado uniforme.
  • Secado en posición horizontal: Siempre que sea posible, el cuero debe ser colocado en posición plana. Evitar colgar prendas o artículos de cuero, ya que esto puede provocar que se deformen.
  • Uso de ventiladores: Para acelerar el proceso de secado, se pueden utilizar ventiladores en la habitación. Sin embargo, no se deben dirigir directamente al cuero para prevenir daños por un flujo de aire demasiado concentrado.

Evita secar las piezas de cuero al sol, ya que esta práctica puede resultar perjudicial para el cuero, provocando sequedad y agrietamiento en su superficie. Se recomienda mantener el cuero a temperatura ambiente y lejos de la luz solar directa para conservar su flexibilidad y color.

Cinturones cuero
Aprendé a quitar el moho y los hongos de los cinturones de cuero.

Una vez que hayas eliminado el moho y los hongos del cuero, y que las piezas estén secas, te aconsejamos cuidarlo con productos de conservación como pomadas o productos que funcionan como una barrera contra la humedad (que no tengan alcohol).

