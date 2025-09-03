Cómo quitar el hongo y el moho en las prendas de cuero: carteras, cinturones, zapatos

Cuero tela Con el paso del tiempo, el cuero puede llenarse de hongos y moho.

Tendrás que prestar mucha atención a las costuras, ya que es donde más suciedad se acumula. Podrás limpiarlas con un trapo húmedo o con un cepillo.

En cuanto al secado de las prendas y elementos de cuero, te aconsejamos seguir estas recomendaciones:

Secado al aire: Este es el método más seguro y recomendado. Colocar el cuero en un área bien ventilada, lejos de fuentes de calor directo, favorece un secado uniforme.

Secado en posición horizontal: Siempre que sea posible, el cuero debe ser colocado en posición plana. Evitar colgar prendas o artículos de cuero, ya que esto puede provocar que se deformen.

Uso de ventiladores: Para acelerar el proceso de secado, se pueden utilizar ventiladores en la habitación. Sin embargo, no se deben dirigir directamente al cuero para prevenir daños por un flujo de aire demasiado concentrado.

Evita secar las piezas de cuero al sol, ya que esta práctica puede resultar perjudicial para el cuero, provocando sequedad y agrietamiento en su superficie. Se recomienda mantener el cuero a temperatura ambiente y lejos de la luz solar directa para conservar su flexibilidad y color.

Cinturones cuero Aprendé a quitar el moho y los hongos de los cinturones de cuero.

Una vez que hayas eliminado el moho y los hongos del cuero, y que las piezas estén secas, te aconsejamos cuidarlo con productos de conservación como pomadas o productos que funcionan como una barrera contra la humedad (que no tengan alcohol).