Cómo quitar el hongo y el moho en las prendas de cuero: carteras, cinturones, zapatos

El moho y los hongos pueden aparecer en diversos elementos de la casa, sobre todo si no los cuidamos correctamente o si están cerca de un lugar donde se acumule humedad.
En la siguiente nota te enseñaremos a quitar el moho y los hongos de productos de cuero como cinturones, camperas, carteras, zapatos, etc.
El primer paso es quitar la tierra del cuero usando un cepillo en seco o un paño limpio y seco. A continuación, moja un paño con vinagre y agua y limpia el cuero para corregir el pH del mismo. Es importante no frotar con fuerza el cuero, ya que esto puede dañar la superficie.
Tendrás que prestar mucha atención a las costuras, ya que es donde más suciedad se acumula. Podrás limpiarlas con un trapo húmedo o con un cepillo.
En cuanto al secado de las prendas y elementos de cuero, te aconsejamos seguir estas recomendaciones:
Evita secar las piezas de cuero al sol, ya que esta práctica puede resultar perjudicial para el cuero, provocando sequedad y agrietamiento en su superficie. Se recomienda mantener el cuero a temperatura ambiente y lejos de la luz solar directa para conservar su flexibilidad y color.
Una vez que hayas eliminado el moho y los hongos del cuero, y que las piezas estén secas, te aconsejamos cuidarlo con productos de conservación como pomadas o productos que funcionan como una barrera contra la humedad (que no tengan alcohol).