Ahora le toca a Chile: pronostican intensas lluvias del otro lado de la cordillera

Si tenés pensado cruzar a Chile durante los próximos días, deberás prestar atención al tiempo

Por Virginia López [email protected]
A prestar atención con las lluvias al cruzar a Chile.

Tras un fin de semana de intensas lluvias que azotaron Mendoza, los pronósticos meteorológicos apuntan ahora al vecino país de Chile, donde se espera un cambio drástico en las condiciones climáticas en los próximos días. Si tenés pensado cruzar la cordillera, ten en cuenta esta información.

En Chile se preparan para enfrentar un nuevo evento meteorológico que promete traer lluvias, nieve y un ambiente marcadamente invernal, especialmente en las zonas centro y sur del país. Algo similar a lo que ocurrió el fin de semana pasado en Mendoza.

Ahora también se vienen fuertes lluvias en Chile.

El pronóstico de lluvias en Chile

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el tiempo en la Región Metropolitana y en gran parte del país se estabilizará este miércoles 3 y jueves 4 de septiembre, gracias a un gran anticiclón que se posicionará frente a las costas chilenas. Sin embargo, esta calma será pasajera, ya que el tiempo empezará a debilitarse hacia el fin de semana, abriendo la puerta a nuevos sistemas climáticos.

El primer indicio de cambio llegará el sábado 6 de septiembre con una vaguada en altura que afectará a Chile de norte a sur. Este fenómeno traerá cielos cubiertos de nubes y un ambiente más frío, marcando un contraste con los días previos.

Los viajeros que quieran ir a Chile deberán prestar atención al pronóstico.

Según Meteored, el domingo 7 de septiembre se esperan lloviznas intermitentes en distintos sectores de Chile, especialmente en la zona centro-sur. Aunque estas precipitaciones serán moderadas, servirán como preludio de un evento más significativo.

El gran evento meteorológico está pronosticado para el lunes 8 de septiembre, cuando un sistema frontal se posicionará sobre gran parte de Chile. Este sistema traerá lluvias intensas y nevadas, especialmente en las zonas altas de la cordillera, desde la Región Metropolitana hasta Los Lagos. Las precipitaciones podrían extenderse hasta la noche del martes 9 de septiembre, e incluso hasta el miércoles 10 en algunas áreas del sur.

