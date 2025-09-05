Ahora le toca a Chile: pronostican intensas lluvias del otro lado de la cordillera

El primer indicio de cambio llegará el sábado 6 de septiembre con una vaguada en altura que afectará a Chile de norte a sur. Este fenómeno traerá cielos cubiertos de nubes y un ambiente más frío, marcando un contraste con los días previos.

lluvia Los viajeros que quieran ir a Chile deberán prestar atención al pronóstico.

Según Meteored, el domingo 7 de septiembre se esperan lloviznas intermitentes en distintos sectores de Chile, especialmente en la zona centro-sur. Aunque estas precipitaciones serán moderadas, servirán como preludio de un evento más significativo.

El gran evento meteorológico está pronosticado para el lunes 8 de septiembre, cuando un sistema frontal se posicionará sobre gran parte de Chile. Este sistema traerá lluvias intensas y nevadas, especialmente en las zonas altas de la cordillera, desde la Región Metropolitana hasta Los Lagos. Las precipitaciones podrían extenderse hasta la noche del martes 9 de septiembre, e incluso hasta el miércoles 10 en algunas áreas del sur.