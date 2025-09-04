Una familia mendocina en el Monumental para despedir a Lionel Messi: "Es un ejemplo y un orgullo"

"Vivir la previa del partido en Buenos Aires es inolvidable"

Para los chicos, Buenos Aires también tiene su encanto. “La ciudad de la furia”, como le dicen, los sorprende en cada esquina. "La logística de ir a la cancha, viajar en colectivo, llegar temprano, vivir la previa, creo que va a ser algo muy lindo para todos”, agrega el papá, consciente de que sus hijos están atesorando recuerdos que los acompañarán de por vida.

Pero la síntesis más pura y honesta la brinda Tomás con 11 años y una madurez que sorprende. "Para nuestra familia, Messi significa un ejemplo. Orgullo. Es como cuando te caés y tenés que levantarte otra vez. Eso nos enseñó él”, dice.

pablo e hijos rumbo a la cancha messi "Todo este viaje tiene un significado especial", dijo Pablo, mendocino, desde Buenos Aires.

Pablo lo escucha y se emociona. "Eso es lo que me gustaría que se lleven mis hijos: Messi es inspiración. Porque para los chicos es enseñarles que él lo intentó mil veces, que no siempre fue fácil, y que al final, cuando uno insiste y da lo mejor de sí, las cosas buenas llegan. Te lo digo y me emociono”, relata Pablo a Diario UNO.

En un Monumental repleto y vibrante, esta familia mendocina será apenas un punto entre miles de camisetas albicelestes. Pero para ellos, este viaje y este partido quedarán grabados como el día en que, junto a Messi, vivieron un capítulo irrepetible de la historia del fútbol y de su propia vida familiar.