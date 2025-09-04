Inicio Sociedad Lionel Messi
Historias

Una familia mendocina en el Monumental para despedir a Lionel Messi: "Es un ejemplo y un orgullo"

Los Sánchez viajaron de Mendoza a Buenos Aires para estar en el Monumental y despedir a Lionel Messi en su último partido de local con la Selección en Argentina

Cecilia Corradetti
Por Cecilia Corradetti [email protected]
Para nosotros Messi es un orgullo

"Para nosotros Messi es un orgullo", dijo Tomás, de 11 años. En la foto junto a su papá Pablo y su hermanita Delfina.

Este jueves no será un día más para la familia Sánchez. Pablo y sus hijos Tomás y Delfina viajaron desde Mendoza hasta Buenos Aires con un único objetivo: estar presentes en el Monumental y presenciar en vivo y en directo el último partido de Lionel Messi en suelo argentino con la camiseta de la Selección. Será contra Venezuela a las 20.30.

“Es una emoción muy grande. Para nosotros, el mejor jugador de todos los tiempos. Ver su último partido en la Selección acá en Buenos Aires realmente va a ser inolvidable, y sobre todo hacerlo en familia, con mis dos hijos”, cuenta Pablo, emocionadísimo, mientras se acomoda la camiseta celeste y blanca de paseo en las calles porteñas.

sanchez risa torcida messi
Una previa inolvidable y un partido para la historia. Los S&aacute;nchez son mendocinos y est&aacute;n en Buenos Aires.

Una previa inolvidable y un partido para la historia. Los Sánchez son mendocinos y están en Buenos Aires.

El viaje tuvo un condimento especial: un recuerdo familiar. "Lo más loco es que a Messi lo vimos en Mendoza una vez, pero mi hijo mayor, Tomy, era muy chiquito. No se acuerda. Por eso también quisimos venir ahora. Siempre los partidos de la Selección los vemos juntos, en casa, frente al televisor. Y con la coronación en Qatar fue todo… llorábamos todos, primero de miedo y después de alegría”, repasa.

"Vivir la previa del partido en Buenos Aires es inolvidable"

Para los chicos, Buenos Aires también tiene su encanto. “La ciudad de la furia”, como le dicen, los sorprende en cada esquina. "La logística de ir a la cancha, viajar en colectivo, llegar temprano, vivir la previa, creo que va a ser algo muy lindo para todos”, agrega el papá, consciente de que sus hijos están atesorando recuerdos que los acompañarán de por vida.

Pero la síntesis más pura y honesta la brinda Tomás con 11 años y una madurez que sorprende. "Para nuestra familia, Messi significa un ejemplo. Orgullo. Es como cuando te caés y tenés que levantarte otra vez. Eso nos enseñó él”, dice.

pablo e hijos rumbo a la cancha messi

"Todo este viaje tiene un significado especial", dijo Pablo, mendocino, desde Buenos Aires.

Pablo lo escucha y se emociona. "Eso es lo que me gustaría que se lleven mis hijos: Messi es inspiración. Porque para los chicos es enseñarles que él lo intentó mil veces, que no siempre fue fácil, y que al final, cuando uno insiste y da lo mejor de sí, las cosas buenas llegan. Te lo digo y me emociono”, relata Pablo a Diario UNO.

En un Monumental repleto y vibrante, esta familia mendocina será apenas un punto entre miles de camisetas albicelestes. Pero para ellos, este viaje y este partido quedarán grabados como el día en que, junto a Messi, vivieron un capítulo irrepetible de la historia del fútbol y de su propia vida familiar.

Temas relacionados:

Te puede interesar