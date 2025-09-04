El nuevo Messi: Pekerman señaló al futbolista que cree que será el sucesor del 10 tras su retiro de la Selección argentina

pekerman y messi José Pekerman y Lionel Messi en la época que compartieron en la Selección argentina.

El sucesor de Lionel Messi en la Selección argentina

Un futbolista ha irrumpido en el fútbol de la Selección argentina en el último tiempo y es de una calidad inconmensurable. Su despliegue en el fútbol argentino y, ahora, en el internacional, le valieron ser señalado por José Pekerman como el sucesor de Lionel Messi.

Se trata de Franco Mastantuono, el joven de 18 años que hoy milita en el Real Madrid y que es asunto serio en cada una de sus actuaciones, no solo en el club Merengue sino que también lo fue en su pasado en River.

Por ello, al referirse al ciclo posterior a Messi en la Selección argentina, Pekerman no dudó en mencionar al volante del Real Madrid como el sucesor del astro rosarino. "Sin duda. Va a marcar la historia y nos va empezando a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste".

mastantuono Pekerman señaló a Franco Mastantuono como el sucesor de Lionel Messi en la Selección argentina.

Su traspaso millonario al Real Madrid lo depositaron en la vidriera del fútbol mundial donde hoy también se ubica como uno de los titulares de equipo más ganador a nivel clubes. Lionel Scaloni también se refirió al ex River en la conferencia de prensa previa al duelo frente a Venezuela haciendo alusión a su arribo a la Casa Blanca y a su poible titularidad en el combinado nacional. "Lo lleva de una manera positiva (su traspaso al Real Madrid), su entrenador y compañeros lo arroparon y eso es importante. Hablamos con él a ver cómo se encuentra y puede ser una posibilidad que juegue, también Nico Paz. Son chicos que nos van a dar un montón en el futuro".

Por otra parte, José Pekerman también aludió a la despedida de Lionel Messi por Eliminatorias en el Monumental y señaló: "Va a ser muy especial ver a Messi por última vez en nuestro país, quedará marcado como un suceso histórico y será una emoción muy grande. Es un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Ya verlo pronto fuera de las canchas será algo triste".