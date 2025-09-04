Independiente Rivadavia jugará con Tigre por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

La Lepra llegó a esta instancia tras dejar en el camino a Estudiantes de Buenos Aires, Platense y Central Córdoba de Rosario. Este último fue en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis.

Independiente Rivadavia viene de ganarle 2 a 1 a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura y suma 35 puntos en la tabla anual acumulada que le permiten estar en los puestos de clasificación para la Copa Sudamericana del año que viene.

Así llega Tigre

Tigre viene de eliminar a San Lorenzo (1 a 0) en octavos de final y previamente el equipo dirigido por Diego Dabove le había ganado a Berazategui y Banfield.

En el Clausura el Matador viene de caer de visitante por la mínima diferencia ante Banfield.

El último antecedente entre Independiente Rivadavia y Tigre

El pasado 21 de agosto Independiente Rivadavia y Tigre se enfrentaron por la sexta fecha del Clausura, en Buenos Aires, e igualaron 1 a 1.

Maximiliano Amarfil marcó para la Lepra y Braian Martínez empató de penal tras un polémico arbitraje de Luis Lobo Medina.

En total jugaron cuatro partidos, tres en Primera División y uno en la Primera Nacional, con dos triunfos de Independiente Rivadavia, uno de Tigre y un empate.

Probables formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Ramón Arias y Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Bruno Leyes; Santiago González, Julián López; Alfio Oviedo e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Mauricio Cardillo, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Luciano Gómez, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Marcelo Bielsa

Árbitro: Pablo Dóvalo

Hora: 21.10

TV: TyC Sports