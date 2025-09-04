Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

Independiente Rivadavia jugará con Tigre por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia jugará este viernes desde las 21.10 con Tigre, en Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Por UNO
Villa será el capitán de Independiente Rivadavia ante Tigre por la Copa Argentina

Villa será el capitán de Independiente Rivadavia ante Tigre por la Copa Argentina

En el Coloso Marcelo Bielsa la Lepra buscará ante el Matador un lugar en las semifinales del certamen más federal del fútbol argentino y Pablo Dóvalo será el árbitro del encuentro que se podrá ver a través de TyC Sports.

Entradas lepra.
Dos hinchas de Independiente Rivadavia muestran sus entradas del partido ante Tigre por Copa Argentina.

Dos hinchas de Independiente Rivadavia muestran sus entradas del partido ante Tigre por Copa Argentina.

El ganador de este primer partidos de cuartos de final se enfrentará en semifinales con el ganador del cruce entre River y Racing que todavía no tiene fecha, sede horario confirmado.

La Lepra llegó a esta instancia tras dejar en el camino a Estudiantes de Buenos Aires, Platense y Central Córdoba de Rosario. Este último fue en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis.

independiente 1

Independiente Rivadavia viene de ganarle 2 a 1 a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura y suma 35 puntos en la tabla anual acumulada que le permiten estar en los puestos de clasificación para la Copa Sudamericana del año que viene.

Así llega Tigre

Tigre viene de eliminar a San Lorenzo (1 a 0) en octavos de final y previamente el equipo dirigido por Diego Dabove le había ganado a Berazategui y Banfield.

En el Clausura el Matador viene de caer de visitante por la mínima diferencia ante Banfield.

ingresos

El último antecedente entre Independiente Rivadavia y Tigre

El pasado 21 de agosto Independiente Rivadavia y Tigre se enfrentaron por la sexta fecha del Clausura, en Buenos Aires, e igualaron 1 a 1.

Maximiliano Amarfil marcó para la Lepra y Braian Martínez empató de penal tras un polémico arbitraje de Luis Lobo Medina.

En total jugaron cuatro partidos, tres en Primera División y uno en la Primera Nacional, con dos triunfos de Independiente Rivadavia, uno de Tigre y un empate.

Probables formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Ramón Arias y Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Bruno Leyes; Santiago González, Julián López; Alfio Oviedo e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Mauricio Cardillo, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Luciano Gómez, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Marcelo Bielsa

Árbitro: Pablo Dóvalo

Hora: 21.10

TV: TyC Sports

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas