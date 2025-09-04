Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

Hubo problemas en la venta de entradas de Independiente Rivadavia vs. Tigre por la Copa Argentina

Hubo inconvenientes en la venta de entradas para el partido de Independiente Rivadavia vs. Tigre. El cotejo corresponde a los cuartos de final de la Copa Argentina

Por UNO
Los hinchas de la Lepra tuvieron problemas para adquirir sus entradas para el partido ante Tigre.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Hubo inconvenientes este miércoles y este jueves en la venta de entradas para el partido de Independiente Rivadavia vs. Tigre. El cotejo se jugará este viernes a las 21.10 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y corresponde a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Los boletos, en principio, podían pagarse en efectivo o con tarjeta de débito, según dijo la Copa Argentina, quien organizó la venta de entradas. Pero hubo inconvenientes en la venta de los tickets porque la empresa TyC no proveyó los posnet y por ello los seguidores azules tuvieron que pagar con dinero. Este inconveniente es ajeno a la entidad azul.

Hinchas-Independiente-Rivadavia.jpg
Los hinchas azules esperan el partido frente a Tigre.

"No había posnet para pagar la entrada con débito y tuvimos que pagar la entrada en efectivo", dijo un hincha azul enojado por la situación que le tocó vivir en el Malvinas.

Este jueves continúa la venta de boletos de 9 a 16, en la boletería Sur del estadio Malvinas Argentinas, el lugar donde los hinchas azules consiguieron sus boletos este miércoles.

Habrá muchos seguidores del equipo que dirige Alfredo Berti en Rosario. Allí el equipo del Parque buscará las semifinales de la Copa Argentina.

Los precios de las entradas para Independiente Rivadavia vs. Tigre

  • $35.000 popular
  • $25.000 menores
  • $50.000 platea

Las personas con discapacidad ingresan directamente presentando certificado y DNI.

La Copa Argentina 2025

Octavos de final

  • Independiente Rivadavia 2 - Central Córdoba (Rosario) 1
  • Aldosivi 1 - Argentinos Juniors 2
  • Independiente 0 - Belgrano 2
  • Huracán 0 - Lanús 2
  • San Lorenzo 0 - Tigre 1
  • Racing 3 - Deportivo Riestra 0
  • Newell's 3 - Atlético Tucumán 2
  • River 0 (4) - Unión 0 (3)

Cuartos de final confirmados

  • 5/9 a las 21.10 Tigre vs. Independiente Rivadavia, en Rosario
  • 8/9 a las 21.10 Argentinos Juniors vs. Lanús, en Junín
  • Newell's vs. Belgrano
  • River vs. Racing

