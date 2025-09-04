Hubo problemas en la venta de entradas de Independiente Rivadavia vs. Tigre por la Copa Argentina

Los boletos, en principio, podían pagarse en efectivo o con tarjeta de débito, según dijo la Copa Argentina, quien organizó la venta de entradas. Pero hubo inconvenientes en la venta de los tickets porque la empresa TyC no proveyó los posnet y por ello los seguidores azules tuvieron que pagar con dinero. Este inconveniente es ajeno a la entidad azul.

Hinchas-Independiente-Rivadavia.jpg Los hinchas azules esperan el partido frente a Tigre.

"No había posnet para pagar la entrada con débito y tuvimos que pagar la entrada en efectivo", dijo un hincha azul enojado por la situación que le tocó vivir en el Malvinas.