El arduo camino que recorrió Independiente Rivadavia para llegar a cuartos y sus posibles rivales en caso de hacer historia

Ya en octavos, el equipo de Alfredo Berti enfrentó a Central Córdoba de Rosario nuevamente en el Juan Gilberto Funes de San Luis. El partido terminó 2 a 1 con los goles de Iván Villalba y Mauricio Cardillo. Para el elenco rosarino marcó Facundo Marín.

independiente rivadavia copa argentina Independiente Rivadavia buscará avanzar por primera vez en su historia a semifinales de Copa Argentina.

El certamen encuentra hoy a la Lepra en cuartos de final frente al elenco de Mataderos, al que ya enfrentó por el torneo local en la pasada fecha 6 del Torneo Clausura y empató 1 a 1. Antes se enfrentaron dos veces en Primera División: la última fue en el torneo Apertura y Tigre se impuso por 4 a 1 en el Bautista Gargantini; antes, la Lepra se impuso por 2 a 0 en Victoria, por la Liga Profesional 2024, con un doblete de Sheyko Studer. Ambos buscarán por primera vez avanzar a semifinales de la Copa Argentina.

Cómo llega Tigre y cuál es el camino para Independiente Rivadavia en caso de avanzar a semis de la Copa Argentina

El elenco de Victoria, por su parte, hizo el siguiente recorrido: goleó 3 a 0 a Berazategui en 32avos de final de Copa Argentina con goles de Ignacio Russo y Alfio Oviedo (x2); en 16avos, venció a Banfield por 2 a 0 con las anotaciones de Lorenzo Scipioni y Blas Armoa; finalmente, en octavos, se impuso a San Lorenzo por 1 a 0 con gol de Héctor Fértoli.

Para Independiente Rivadavia o Tigre, la llave es compleja: el vencedor se enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre River y Racing, ambos con compromisos de Copa Libertadores a cuestas. Luego será cuestión de esperar a los vencedores de la otra llave que tiene como cruces a Newell's Old Boys de Rosario frente a Belgrano de Córdoba, y a Argentinos Juniors frente a Lanús. A todos esos rivales (excepto Lanús), Independiente Rivadavia ha logrado ganarles al menos una vez en Primera División, un panorama más que alentador para el equipo de Alfredo Berti.

La probable formación de Independiente Rivadavia ante Tigre

Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Mauricio Cardillo o Nicolás Retamar, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Luciano Gómez, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prieto.