El arduo camino que recorrió Independiente Rivadavia para llegar a cuartos y sus posibles rivales en caso de hacer historia

Independiente Rivadavia se medirá ante Tigre, este viernes, por los cuartos de final de Copa Argentina.

Por Carolina Quiroga
Independiente Rivadavia se prepara para enfrentar a Tigre por los cuartos de final de Copa Argentina. Foto: Gentileza Prensa Lepra.

Independiente Rivadavia emprenderá su viaje hoy rumbo a la ciudad de Rosario para enfrentarse a Tigre por los cuartos de final de Copa Argentina. El equipo de Alfredo Berti buscará este viernes, en el Coloso Marcelo Bielsa, la histórica clasificación a semifinales del certamen nacional.

Para llegar a esta instancia, la Lepra tuvo un arduo camino que recorrer que comenzó con la victoria por 1 a 0 frente a Estudiantes de Buenos Aires en 32avos de final, en el Juan Gilberto Funes. En aquella ocasión el gol del triunfo lo marcó Alejo Osella.

Independiente Rivadavia se medirá ante Tigre por los cuartos de final de Copa Argentina.

En instancias de 16avos de esta edición de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia se enfrentó al último campeón del fútbol argentino, Platense. El encuentro terminó 2 a 2 en tiempo regular y se definió por penales donde la Lepra se impuso por 3 a 1 con una magnífica actuación de Ezequiel Centurión que contuvo dos de los cuatro tiros ejecutados desde los doce pasos. En los 90 minutos habían convertido: Sebastián Villa (de penal) y Nicolás Retamar para el Azul, y Leonel Picco y Guido Mainero (también de penal) para el Calamar.

Ya en octavos, el equipo de Alfredo Berti enfrentó a Central Córdoba de Rosario nuevamente en el Juan Gilberto Funes de San Luis. El partido terminó 2 a 1 con los goles de Iván Villalba y Mauricio Cardillo. Para el elenco rosarino marcó Facundo Marín.

Independiente Rivadavia buscará avanzar por primera vez en su historia a semifinales de Copa Argentina.

El certamen encuentra hoy a la Lepra en cuartos de final frente al elenco de Mataderos, al que ya enfrentó por el torneo local en la pasada fecha 6 del Torneo Clausura y empató 1 a 1. Antes se enfrentaron dos veces en Primera División: la última fue en el torneo Apertura y Tigre se impuso por 4 a 1 en el Bautista Gargantini; antes, la Lepra se impuso por 2 a 0 en Victoria, por la Liga Profesional 2024, con un doblete de Sheyko Studer. Ambos buscarán por primera vez avanzar a semifinales de la Copa Argentina.

Cómo llega Tigre y cuál es el camino para Independiente Rivadavia en caso de avanzar a semis de la Copa Argentina

El elenco de Victoria, por su parte, hizo el siguiente recorrido: goleó 3 a 0 a Berazategui en 32avos de final de Copa Argentina con goles de Ignacio Russo y Alfio Oviedo (x2); en 16avos, venció a Banfield por 2 a 0 con las anotaciones de Lorenzo Scipioni y Blas Armoa; finalmente, en octavos, se impuso a San Lorenzo por 1 a 0 con gol de Héctor Fértoli.

Para Independiente Rivadavia o Tigre, la llave es compleja: el vencedor se enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre River y Racing, ambos con compromisos de Copa Libertadores a cuestas. Luego será cuestión de esperar a los vencedores de la otra llave que tiene como cruces a Newell's Old Boys de Rosario frente a Belgrano de Córdoba, y a Argentinos Juniors frente a Lanús. A todos esos rivales (excepto Lanús), Independiente Rivadavia ha logrado ganarles al menos una vez en Primera División, un panorama más que alentador para el equipo de Alfredo Berti.

La probable formación de Independiente Rivadavia ante Tigre

Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Mauricio Cardillo o Nicolás Retamar, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Luciano Gómez, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prieto.

