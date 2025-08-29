Inicio Sociedad Brasil
El paraíso escondido de Brasil que tienes que conocer sí o sí en tus próximas vacaciones

Si estás planificando viajar a Brasil, no te puedes perder esta encantadora playa. Aquí, te dejamos una guía con todo lo que necesitas saber para tu viaje

Paula García
Brasil es la tierra del samba y el carnaval, pero es mucho más que eso. Tiene más de siete mil kilómetros de playas para que disfrutes en tus vacaciones, conozcas los mejores destinos turísticos, bebas las mejores caipirinhas en un bar de noche, o te relajes a comer un açaí en la playa.

Sin dudas, la lista de lugares para visitar en Brasil es inagotable, con paisajes, ciudades y playas para todos los gustos. Pero entre tanta variedad, hay un rincón que sobresale y se vuelve imprescindible para cualquier viaje.

Ilha Grande es un destino que combina naturaleza virgen, aguas cristalinas y un ambiente tranquilo que reboza un encanto difícil de olvidar. Definitivamente, se puede afirmar que esta isla es la alternativa adecuada para quienes buscan relajarse, divertirse y disfrutar en sus vacaciones.

Playa en Brasil
Vacaciones a Brasil: ¿Dónde queda Ilha Grande?

Ilha Grande o Isla Grande, se encuentra en la costa sur del estado de Río de Janeiro. Con una extensión de 29 kilómetros y más de 100 playas, esta isla es un verdadero refugio para los amantes de la naturaleza que visitan Brasil.

La playa de Lopes Mendes es una de las más conocidas de este destino. Tiene arena blanca y aguas cristalinas, por lo que se considera una de las más bellas del país. A quienes les gusta el ecoturismo y la aventura, pueden recorrer la isla por unos senderos que conducen a lugares increíbles, como cascadas y calas aisladas.

playa lopes mendes
Además, este destino es uno de los mejores lugares para bucear en Río de Janeiro. Hay opciones para quienes ya están certificados o para aquellos que quieren probar por primera vez una inmersión en la isla. También, se puede hacer snorkel para ver peces de colores, estrellas de mar, tortugas e incluso corales.

lagoa verde ilha grande
¿Cómo llegar a este destino?

Para llegar a Ilha Grande, el primer paso es llegar a la región de Río de Janeiro en Brasil. Luego, tienes que dirigirte a uno de los puertos de embarque como Mangaratiba, Angra dos Reis o Conceição de Jacareí. Desde estos puertos, puedes tomar un barco, lancha o catamarán para cruzar hasta la isla, ya que no hay puentes que la conecten con el continente.

