El paraíso escondido de Brasil que tienes que conocer sí o sí en tus próximas vacaciones

Playa en Brasil Ilha Grande es una isla de Brasil situada frente a la costa del estado de Río de Janeiro. Imagen: Viacapi

Vacaciones a Brasil: ¿Dónde queda Ilha Grande?

Ilha Grande o Isla Grande, se encuentra en la costa sur del estado de Río de Janeiro. Con una extensión de 29 kilómetros y más de 100 playas, esta isla es un verdadero refugio para los amantes de la naturaleza que visitan Brasil.

La playa de Lopes Mendes es una de las más conocidas de este destino. Tiene arena blanca y aguas cristalinas, por lo que se considera una de las más bellas del país. A quienes les gusta el ecoturismo y la aventura, pueden recorrer la isla por unos senderos que conducen a lugares increíbles, como cascadas y calas aisladas.

playa lopes mendes La playade Lopes Mendes en Isla Grande. Imagen: Expedia

Además, este destino es uno de los mejores lugares para bucear en Río de Janeiro. Hay opciones para quienes ya están certificados o para aquellos que quieren probar por primera vez una inmersión en la isla. También, se puede hacer snorkel para ver peces de colores, estrellas de mar, tortugas e incluso corales.

lagoa verde ilha grande Ubicada en la costa norte de Ilha Grande, la lagoa verde es uno de los lugares más populares de la isla. Imagen: Trip Advisor

¿Cómo llegar a este destino?

Para llegar a Ilha Grande, el primer paso es llegar a la región de Río de Janeiro en Brasil. Luego, tienes que dirigirte a uno de los puertos de embarque como Mangaratiba, Angra dos Reis o Conceição de Jacareí. Desde estos puertos, puedes tomar un barco, lancha o catamarán para cruzar hasta la isla, ya que no hay puentes que la conecten con el continente.