Inicio Sociedad Mesa
Hogar

Adiós a la mesa ratona tradicional: la tendencia que llega para renovar el hogar

La mesa ratona es uno de los muebles más populares del hogar. Vienen en diferentes modelos, desde piezas artesanales hasta diseños vintage

Paula García
Por Paula García [email protected]
Conoce la nueva tendencia que reemplaza la mesa ratona tradicional. Imagen: Pexels.

Conoce la nueva tendencia que reemplaza la mesa ratona tradicional. Imagen: Pexels.

Al pensar en la mesa ratona del living, lo primero que se nos viene a la mente es la típica mesa baja de madera. Macizas o enchapadas, de cuatro patas o dos, los modelos de madera natural son un clásico que nunca desentona en el hogar. Sin embargo, recientemente ha surgido una nueva pieza de decoración que cada vez gana más adeptos.

La mesa ratona de madera tradicional está lejos de ser la única o la mejor alternativa. En la actualidad existen cientos de opciones a la hora de acompañar el sofá del living, modelos de vidrio, de acrílico transparente, de colores pastel, talladas, circulares, irregulares y más.

El espacio, la decoración, el espíritu del living y el presupuesto que tienes son los únicos límites a la hora de elegir. A continuación, te mostramos la tendencia que ha llegado para instalarse en los hogares modernos.

mesa ratona
Dile adi&oacute;s a la mesa ratona tradicional. Imagen: Pexels.

Dile adiós a la mesa ratona tradicional. Imagen: Pexels.

La mesa ratona que es furor en decoración

La alternativa más práctica y funcional que ha reemplazado a la mesa ratona tradicional son los módulos móviles y mesas nido con estilo minimalista. Esta propuesta ofrece mayor versatilidad, permite adaptar los espacios a distintos usos y responde al estilo de vida actual, que prioriza ambientes flexibles y despejados.

Las mesas nido son un conjunto de dos o más mesas que se encajan una debajo de la otra. Están diseñadas para ahorrar espacio cuando no están en uso, así que se pueden mover según la necesidad. Vienen en diversos estilos, redondas, cuadradas, con estructuras metálicas o de madera. Tienen una estética ligera y elegante, ideal para los hogares contemporáneos.

Funcionan como mesas de apoyo individuales o como una unidad principal. Permiten reorganizar el espacio fácilmente para recibir visitas o crear zonas de uso específicas. Además, algunos modelos se usan también como mesas laterales, ubicándolas a los costados del sofá.

mesa nido
Las mesas nido son un conjunto de dos o m&aacute;s mesas que se encajan una debajo de la otra. Imagen: Freepik.

Las mesas nido son un conjunto de dos o más mesas que se encajan una debajo de la otra. Imagen: Freepik.

Las tendencias en decoración apuntan a diseños más livianos, fáciles de mover y multifuncionales. A su vez, las mesas nido se adaptan a hogares que no tienen tanto espacio para decorar, pero aún así quieren modernizarse.

La tendencia apunta a diseños más livianos, fáciles de mover y multifuncionales, que se adaptan a hogares pequeños y modernos.

Temas relacionados:

Te puede interesar