Adiós a la mesa ratona tradicional: la tendencia que llega para renovar el hogar

mesa ratona Dile adiós a la mesa ratona tradicional. Imagen: Pexels.

La mesa ratona que es furor en decoración

La alternativa más práctica y funcional que ha reemplazado a la mesa ratona tradicional son los módulos móviles y mesas nido con estilo minimalista. Esta propuesta ofrece mayor versatilidad, permite adaptar los espacios a distintos usos y responde al estilo de vida actual, que prioriza ambientes flexibles y despejados.

Las mesas nido son un conjunto de dos o más mesas que se encajan una debajo de la otra. Están diseñadas para ahorrar espacio cuando no están en uso, así que se pueden mover según la necesidad. Vienen en diversos estilos, redondas, cuadradas, con estructuras metálicas o de madera. Tienen una estética ligera y elegante, ideal para los hogares contemporáneos.

Funcionan como mesas de apoyo individuales o como una unidad principal. Permiten reorganizar el espacio fácilmente para recibir visitas o crear zonas de uso específicas. Además, algunos modelos se usan también como mesas laterales, ubicándolas a los costados del sofá.

mesa nido Las mesas nido son un conjunto de dos o más mesas que se encajan una debajo de la otra. Imagen: Freepik.

Las tendencias en decoración apuntan a diseños más livianos, fáciles de mover y multifuncionales. A su vez, las mesas nido se adaptan a hogares que no tienen tanto espacio para decorar, pero aún así quieren modernizarse.

