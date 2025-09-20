Cerveza, sexo y piel al descubierto: el cóctel perfecto para atraer mosquitos

mosquito Los mosquitos se sienten más atraídos por unas personas más que por otras. Imagen: Freepik.

Para comparar la respuesta ofrecida, los científicos colocaron alimentadores de azúcar al otro lado de la estructura para comprobar cuántos atacaban a los humanos y cuántos no mostraban interés.

La originalidad de la iniciativa hizo que más de 500 asistentes al festival se animaran a participar en el experimento. Recientemente, los investigadores publicaron sus conclusiones en la plataforma biorXiv, llamando la atención de la comunidad científica.

El resultado del estudio sobre mosquitos

"Vivimos en un mundo dividido entre quienes atraen mosquitos y quienes tienen la suerte de permanecer (casi) intactos. Las razones por las que algunas personas atraen más picaduras de mosquitos que otras siguen siendo un misterio. En el Ensayo sobre el Imán de Mosquitos, investigamos las diferencias en la atracción de mosquitos entre asistentes a festivales con distintos niveles de higiene e intoxicación", revela el estudio.

Gracias a las grabaciones de video y el análisis exhaustivo de datos, los investigadores detectaron algunos patrones de comportamiento entre estos insectos. Identificaron tres factores que incrementaban la probabilidad de resultar más llamativo para los mosquitos: haber consumido cerveza, mantener relaciones sexuales la noche anterior y no utilizar protección solar.

resultado estudio sobre los mosquitos El resultado que publicó el grupo de investigadores. Imagen: biorxiv.

Mediante X, conocido anteriormente como Twitter, el equipo de investigadores afirmó: "El consumo de cerveza aumenta el atractivo humano para los mosquitos en un 35%, mientras que las duchas recientes y el uso de protector solar reducen el atractivo de los mosquitos, según la exposición controlada en un gran festival al aire libre".