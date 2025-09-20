Inicio Sociedad Mosquitos
Cerveza, sexo y piel al descubierto: el cóctel perfecto para atraer mosquitos

Un grupo de investigadores realizó un experimento para estudiar los hábitos de los mosquitos. Los resultados fueron publicados recientemente y dieron que hablar

Paula García
Esta es la combinación que atrae a los mosquitos. Imagen: Redacción Diario Uno.

En 2023 un equipo de investigadores se encontraba realizando un estudio sobre los hábitos de los moquitos, y por qué se sienten atraídos por unas personas más que por otras. Recientemente publicaron los resultados en una revista científica. Todo apuntaría a que la cerveza, las relaciones sexuales y la piel al descubierto son el cóctel preferido de estos insectos.

Felix Hol y su equipo de investigadores de la Universidad de Radboud diseñaron un experimento un tanto insólito y lo llevaron a cabo en el festival de música Lowlands, que se celebra en Países Bajos todos los veranos, reuniendo a miles de jóvenes.

La primera parte del experimento consistía en rellenar un formulario sobre higiene, consumo de alimentos, alcohol y actividades recreativas recientes. Luego, los participantes tenían que introducir un brazo dentro de una jaula llena de mosquitos. El contenedor tenía una serie de ranuras que permitían que los insectos detectaran el olor de los participantes, pero no picarles con su afilado apéndice bucal.

mosquito
Los mosquitos se sienten m&aacute;s atra&iacute;dos por unas personas m&aacute;s que por otras. Imagen: Freepik.

Para comparar la respuesta ofrecida, los científicos colocaron alimentadores de azúcar al otro lado de la estructura para comprobar cuántos atacaban a los humanos y cuántos no mostraban interés.

La originalidad de la iniciativa hizo que más de 500 asistentes al festival se animaran a participar en el experimento. Recientemente, los investigadores publicaron sus conclusiones en la plataforma biorXiv, llamando la atención de la comunidad científica.

El resultado del estudio sobre mosquitos

"Vivimos en un mundo dividido entre quienes atraen mosquitos y quienes tienen la suerte de permanecer (casi) intactos. Las razones por las que algunas personas atraen más picaduras de mosquitos que otras siguen siendo un misterio. En el Ensayo sobre el Imán de Mosquitos, investigamos las diferencias en la atracción de mosquitos entre asistentes a festivales con distintos niveles de higiene e intoxicación", revela el estudio.

Gracias a las grabaciones de video y el análisis exhaustivo de datos, los investigadores detectaron algunos patrones de comportamiento entre estos insectos. Identificaron tres factores que incrementaban la probabilidad de resultar más llamativo para los mosquitos: haber consumido cerveza, mantener relaciones sexuales la noche anterior y no utilizar protección solar.

resultado estudio sobre los mosquitos
El resultado que public&oacute; el grupo de investigadores. Imagen: biorxiv.

Mediante X, conocido anteriormente como Twitter, el equipo de investigadores afirmó: "El consumo de cerveza aumenta el atractivo humano para los mosquitos en un 35%, mientras que las duchas recientes y el uso de protector solar reducen el atractivo de los mosquitos, según la exposición controlada en un gran festival al aire libre".

