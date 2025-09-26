El pueblo que tiene un salar

En la provincia de La Rioja se encuentra Vinchina, un pueblo que hoy alberga alrededor de 3.000 habitantes. Su mayor atractivo es el salar de la Laguna Brava, un tesoro oculto para los viajeros que buscan experiencias fuera de lo convencional. Este sitio se ha convertido en un refugio para quienes ansían paisajes surrealistas y emociones intensas.

Vinchina está ubicada en el oeste riojano, a unos 350 kilómetros de la capital provincial, La Rioja. Este pueblo no tiene nada que envidiar a los grandes salares sudamericanos, como el de Uyuni, gracias a su vastedad y su atmósfera casi lunar.

El principal encanto de Vinchina es su salar, un espectáculo blanco y brillante del noroeste argentino. En este paisaje, los visitantes pueden disfrutar de actividades como caminatas guiadas por el salar, recorridos en vehículos todoterreno o incluso astrofotografía nocturna, aprovechando la claridad del cielo que eleva la experiencia a otro nivel.

pueblo vichina la rioja 3 Vichina, un pueblo poco conocido pero con muchas bondades en La Rioja. Foto: Tripadvisor

Además de su entorno natural, Vinchina ofrece una rica gastronomía regional, con platos como locro riojano o vinos de pequeños productores locales. El trayecto hacia el salar atraviesa quebradas y cerros de tonos rojizos que sorprenden a los turistas con su belleza cruda y salvaje.

Este pueblo riojano combina paisajes únicos, aventura y tradiciones locales, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan destinos fuera del radar. Su salar, su cocina auténtica y sus vistas imponentes hacen de Vinchina un lugar que merece ser explorado.