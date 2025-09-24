El pueblo de Buenos Aires con aires de Japón

En la provincia de Buenos Aires se halla Coronel Seguí, un pueblo que cuenta con apenas 150 habitantes. Su mayor tesoro es un ejemplar de Hibakujyumoku, un árbol que sobrevivió nada más ni nada menos que a la devastadora explosión de la bomba nuclear que arrojó Estados Unidos sobre la localidad japonesa de Hiroshima.

Ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires, a unos 200 kilómetros de la capital provincial, este pueblo no tiene nada que envidiar a los más importantes museos de historia. Con la diferencia de que lo rodea un entorno rural que lo convierte en un destino excepcional para los amantes de la historia y la naturaleza.

pueblo coronel seguí La capilla del pueblo donde se encuentra el árbol japonés.

El mayor atractivo de Coronel Seguí es su impresionante árbol que está encallado junto a una pequeña capilla rural. En este escenario, los visitantes pueden disfrutar de actividades que remontan a los fanáticos de la historia, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial.

Además de su famoso árbol japonés, Coronel Seguí seduce con su gastronomía rural que incluye pan artesanal y galletas de campo. Los caminos que están dentro del pueblo también ofrecen actividades como turismo en bicicleta y hasta algunas un poco más extremas, como mountain bike.