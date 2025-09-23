El pueblo de Cuchi Corral en Córdoba, ideal para el parapente

En la provincia de Córdoba está Cuchi Corral, un pueblo que alberga a muy pocos habitantes al ser una zona rural. Su mayor tesoro es estar sumergido en medio de las sierras, un lugar que se ha convertido en un secreto bien guardado para los viajeros en busca de experiencias distintas y memorables vinculadas al parapente.

Ubicado en las inmediaciones del río Pintos, a unos 60 kilómetros de la capital de Córdoba, Cuchi Corral no tiene nada que envidiar a desiertos de renombre mundial vinculados a esta disciplina extrema. Su entorno natural lo convierte en un lugar excepcional para los amantes de la aventura.

pueblo cuchi corral Cuchi Corral es un pueblo muy amado por los practicantes de parapente.

El principal atractivo de Cuchi Corral son sus impresionantes barrancas, un paisaje deslumbrante del centro argentino. En este escenario, los visitantes pueden disfrutar de actividades como el parapente, atravesando valles y sierras para los que deciden volar por el aire.

Además de esta actividad, el pueblo de Cuchi Corral deleita con su gastronomía regional, que incluye platos como guisos, carnes al horno de barro y pan casero son. Los caminos que llevan a las sierras también tienen senderos de trekking o simplemente miradores para poder apreciar la belleza de este lugar oculto de Córdoba.