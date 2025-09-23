El pueblo de Cuchi Corral es ideal para el parapente.

Viajar dentro de Argentina es una de las alternativas de turismo más valoradas por propios y extraños para sus momentos de relax. Los sitios más concurridos suelen liderar las elecciones de los viajeros. Sin embargo, imagina optar por un lugar que sea realmente desconocido por la mayoría de las personas, excepto por los amantes del parapente. Este pueblo de Córdoba es el punto ideal para eso.

En un rincón poco conocido de la región serrana de Córdoba, se encuentra un lugar que, aunque no goza de gran fama, sorprende a quienes lo descubren. Este destino ofrece una combinación única de atractivos, especialmente atractiva para quienes buscan practicar deportes extremos en un entorno de sierras.

El pueblo está en medio de las sierras de Córdoba.

El pueblo de Cuchi Corral en Córdoba, ideal para el parapente

En la provincia de Córdoba está Cuchi Corral, un pueblo que alberga a muy pocos habitantes al ser una zona rural. Su mayor tesoro es estar sumergido en medio de las sierras, un lugar que se ha convertido en un secreto bien guardado para los viajeros en busca de experiencias distintas y memorables vinculadas al parapente.

Ubicado en las inmediaciones del río Pintos, a unos 60 kilómetros de la capital de Córdoba, Cuchi Corral no tiene nada que envidiar a desiertos de renombre mundial vinculados a esta disciplina extrema. Su entorno natural lo convierte en un lugar excepcional para los amantes de la aventura.

Cuchi Corral es un pueblo muy amado por los practicantes de parapente.

El principal atractivo de Cuchi Corral son sus impresionantes barrancas, un paisaje deslumbrante del centro argentino. En este escenario, los visitantes pueden disfrutar de actividades como el parapente, atravesando valles y sierras para los que deciden volar por el aire.

Además de esta actividad, el pueblo de Cuchi Corral deleita con su gastronomía regional, que incluye platos como guisos, carnes al horno de barro y pan casero son. Los caminos que llevan a las sierras también tienen senderos de trekking o simplemente miradores para poder apreciar la belleza de este lugar oculto de Córdoba.

