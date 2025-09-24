Miguel Ángel Russo preocupa a Boca y al mundo del fútbol: los motivos de una nueva internación

Russo tuvo cáncer de próstata en 2017 y en las últimos semanas su salud ha tenido altibajos que hicieron que estuviera internado tres veces, la última este lunes, aunque tras recibir el ok de los médicos fue él quien pidió dirigir al plantel xeneize.

No son pocos los que piden que el DT deje de trabajar para no someterse al desgaste emocional y físico que implica dirigir a Boca, pero más de una vez el propio Miguelo dejó en claro su deseo de continuar en el cargo y se mostró molesto por los comentarios sobre su salud: "Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”, afirmó.

Russo podría ausentarse del próximo partido de Boca

Boca visitará este sábado a Defensa y Justicia por la novena jornada de la Zona A del Torneo Clausura y seguramente habrá que esperar a último momento para saber si Miguel Ángel Russo estará presente o le dejará su lugar a Claudio Úbeda, su principal colaborador.

Russo había dirigido la práctica del martes, pero este miércoles no estuvo presente y el plantel se entrenó bajo las órdenes de Úbeda y Juvenal Rodríguez.

Aunque en más de una oportunidad se lo vio algo debilitado, el entrenador no faltó hasta ahora a ningún partido e incluso en las últimas dos internaciones pudo estar en la habitual práctica de fútbol de los jueves en La Bombonera.