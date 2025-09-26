Suspendieron varios eventos culturales para este viernes, pero no los que se hacen en lugares cerrados

Por ejemplo, en Maipú se suspendió la actividad en los kioscos de la plaza departamental hasta el sábado. Esta noche de viernes permanecerán cerrados.

en tanto, la Municipalidad de Mendoza comunicó oficialmente la suspensión de algunos eventos debido al temporal y las probabilidades de más lluvias y fuertes ráfagas de viento. Entre ellos se canceló hasta nuevo aviso la apertura del encuentro de sketchers en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza. También se suspendió la agenda de este viernes de Tango por los Caminos del Vino en La Báscula (Nave Cultural). Estas actividades artísticas forman parte de la agenda cultural regular que debió adaptarse a las circunstancias climáticas excepcionales.

Por el momento las actividades privadas, recitales y espectáculos en lugares cerrados siguen vigentes. Entre ellos los shows teatrales, conciertos como los de Gustavo Cordera, Ángela Leiva, Guasones o la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Sin embargo hay que estar atentos a las recomendaciones de Defensa Civil o las instrucciones de cada municipio.

