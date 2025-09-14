Gustavo Cordera regresa a Mendoza con su "Caravana Tour 2025"

De Bersuit a La Caravana Mágica

Nacido en Avellaneda en 1961, Gustavo Cordera marcó un antes y un después en la música latinoamericana. Su nombre se asocia de forma inmediata con Bersuit Vergarabat, la banda que fundó en 1989 y con la que protagonizó una fusión única de rock, cumbia y folklore. Las letras de sus canciones, irreverentes y con una fuerte crítica social, se convirtieron en verdaderos himnos generacionales. Temas como "La Bolsa", "Señor Cobranza", "El Tiempo No Para", "Un Pacto" y "La Argentinidad al Palo" no solo lo catapultaron a la fama, sino que también resonaron en la conciencia colectiva de una época.

Su carrera ha sido reconocida con numerosos galardones que dan cuenta de su impacto cultural. Entre ellos se destacan el MTV VMALA al Mejor Artista de Argentina en 2003, el Premio Konex como uno de los Mejores Compositores de Rock en 2005 y el Gardel de Oro y Mejor Canción del Año por su emblemático tema "La Bolsa".

Tras su salida de Bersuit en 2009, Cordera inició un exitoso camino como solista. Su primer álbum, Suelto, marcó el inicio de una nueva etapa. Poco después, formó La Caravana Mágica, sumando a su propuesta matices electrónicos y ritmos bailables que exploraron nuevas facetas de su creatividad. Discos como "La Caravana Mágica Vol. 1" (2010), "Entre las Cuerdas" (2015) y "Cordera Vivo" (2022) consolidaron su trayectoria individual. La música de Cordera ha trascendido fronteras, llevando su show a escenarios de México, España, Uruguay y gran parte de América Latina. Su aporte a la cultura musical ha sido reconocido y homenajeado en múltiples ocasiones.

El regreso de Cordera a Mendoza es una cita imperdible para sus seguidores y para todos los amantes del rock nacional que quieran revivir la historia musical de uno de los artistas más destacados de la escena argentina.