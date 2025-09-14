Skay desplegó un repertorio que combinó sus temas de su extensa obra solista, y los esperados guiños al mítico legado ricotero, en una ceremonia rockera donde convivieron la emoción, el recuerdo, la intensidad y la entrega absoluta del público que siempre espera sus "implacables rocanroles" de su época redonda.

El mito viviente del rock maravilla es de pocas palabras, su mítica guitarra habla por él, y vaya lo bien que lo hace. Sus cuerdas eléctricas son como rayos que traspasan lo que se le ponga en el camino, pero no, van directo al corazón.

El guitarrista de 73 pirulos está muy bien acompañado por sus Fakires: Joaquín Rosson en guitarra, Claudio Quartero en bajo y Leandro Sánchez en la batería.

El comienzo fue brutal, crudo y certero, a las 22 en punto los acordes y la furia de Killmer abrieron una noche sobria y efectiva.

skay5.jpg Fiesta ricotera. Un buen número de mendocinos ricoteros, festejaron con Skay en el Bustelo.

Los Fakires es una banda muy consolidada y con mucho oficio después del inicio vinieron, Gengis Kahn, El tren a Katmandú, Negativo y Pájaros entre otras. Tras estos temas, Skay saludó a sus seguidores con un escueto: "buenas noches mendocinos".

Tras un comienzo arrollador, el Flaco, advirtió que paraban 10 minutos para luego regresar ante un público exultante.

Lo que vino después del pequeño parate fue una impresionante y memorable versión de uno de los mejores y más emblemáticos temas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Todo un palo. Este pedazo de tema, abrió el eterno recuerdo de la mejor banda de todos los tiempos.

Una versión estilo Jimmy Hendrix que será imposible desterrar del recuerdo, es que a su invencible y profética lírica, Skay la reversionó con unos solos de su mágica viola. Impactante.

skay2.jpg Leyenda del rock. El Flaco Skay volvió a demostrar toda su vigencia.

No fue el único recuerdo de su etapa redonda, también vinieron El pibe de los astilleros y la mítica Ji ji ji.

El ritual pagano ricotero quedó con gusto a poco, por eso levantamos nuestras plegarias al universo para que "el corazón de Los Redondos" regrese pronto.

Skay y los Fakires: lista de temas que tocaron en el Bustelo