Pepe Cibrián eligió Mendoza para estrenar una obra de teatro de su autoría con elenco local

Willy Olarte, Diego Flores, Santiago Caranza y Julieta Dora hacen "30 días", la obra de teatro de Pepe Cibrián que se estrenó en Mendoza Diego Flores, Julieta Dora, Willy Olarte y Santiago Caranza conforman el elenco de "30 días", obra de teatro escrita por Pepe Cibrián. Foto: Gentileza Federico Scandar

Lo curioso es que Cibrián adaptó el guion especialmente para Mendoza, alejándolo del género en el que él es un maestro: el musical. Aquí entregó una versión íntima, de teatro de texto, de dos personajes y un tercero en participación especial, donde el peso dramático recae en la palabra, la emoción y el humor.

"30 días" nunca había subido a un escenario. En su versión original era un musical, con música y coreografías, como tantas obras de Pepito Cibrián. Pero el azar -y una amistad y su amor por la tierra del sol y del buen vino- hicieron que se convirtiera en otra cosa.

La obra de Pepe Cibrián que encontró su lugar en Mendoza

La actriz, conductora y productora mendocina Julieta Dora fue quien recibió el regalo de parte de su maestro y amigo, José "Pepe" Cibrián Campoy. Ella misma lo cuenta en diálogo con Diario UNO.

“Hacer esta obra se dio de una forma muy loca. Pepe vino a Mendoza hace unos meses con 'Calígula' y yo le hice la prensa, sobre todo porque tenemos una gran amistad", reveló Julieta Dora.

Y completó todavía emocionada por la generosidad del artista: "En una cena que compartimos se enteró que yo estaba buscando un texto para hacer teatro. Él me miró y me dijo: ‘Vos sos Juana’, que es el personaje central de '30 días'. Y me dio su obra. Así, de golpe. Me estaba regalando un personaje increíble”.

"30 días", obra de teatro de Pepe Cibrián estrenada en Mendoza con Julieta Dora Con esta obra de Pepe Cibrián, la actriz mendocina Julieta Dora vuelve a hacer una temporada de teatro. Foto: Gentileza Federico Scandar

Ese gesto espontáneo abrió una puerta inesperada. Dora ya estaba en contacto con Santiago Caranza y Willy Olarte, con quienes buscaba material para montar un proyecto teatral en Mendoza. Nada hacía presagiar que la búsqueda terminaría de forma tan inusual: con el mismísimo Pepe Cibrián entregando un guion inédito y adaptándolo en tiempo récord.

Antes de irse de Mendoza, Cibrián reunió al equipo en la casa de la productora Laura Carubín. Entre mates y resonar de collares y anillos característicos en la vestimenta del director y dramaturgo, él tomó el guion de su obra de teatro y delante de los protagonistas lo transformó.

Pepe Cibrián estrenó su obra de teatro "30 días" en Mendoza con elenco local Las manos con anillos de Pepe Cibrián sostienen el texto de la comedia que escribió y que leyó en persona al elenco mendocino. Foto: Gentileza Federico Scandar

“Se sentó, agarró el texto y en media hora lo adaptó para nosotros. Le sacó un poco de música y el baile para que no fuera un musical sino una obra de texto con dos personajes principales y la intervención de otro. Nos leyó la obra completa, haciendo todas las voces, como solo él puede. Nosotros estábamos hipnotizados. Fue una hora y 20 minutos donde no volaba una mosca. Yo terminé llorando y lo abracé. En ese momento supimos que teníamos obra”, recordó la actriz.

El teatro hecho de palabras y emociones

Esa escena impensada marcó el inicio de un proceso vertiginoso: en apenas dos meses, el proyecto pasó de una idea a un estreno nacional en Mendoza de una comedia de Pepe Cibrián.

La adaptación de "30 días" es minimalista en apariencia pero poderosa en exigencia. Los dos protagonistas cargan con todo el peso de esta obra de teatro durante más de una hora.

“Yo no me muevo nunca del escenario. Son 110 páginas de texto que tuve que memorizar. La obra tiene una carga enorme de emoción, de comedia y de amor. Es un teatro de pura actuación y palabra, sin artificios. Eso la hace más difícil pero también más gratificante”, explicó Julieta Dora.

Santiago Caranza y Julieta Dora protagonizan "30 días", la obra de teatro que Pepe Cibrián eligió Mendoza para estrenar "Santi" Santiago Caranza y Julieta Dora protagonizan la comedia "30 días" que da funciones en el Teatro Sportman. Foto: Gentileza Federico Scandar

El propio Pepe Cibrián supervisó el proceso a distancia. A través de videollamadas, daba indicaciones, sugerencias y hasta reprimendas.

“En un momento nos retó: ‘¡Júntense todos los días, mierda!’. Y tenía razón. El último mes ensayamos sin parar, dejamos cada uno nuestros trabajos y nos metimos de cabeza en la obra”, contó entre risas la actriz. Dedicación y esfuerzo que llevó al elenco a agotar localidades de las dos primeras funciones que ofrecieron el fin de semana pasado en el Teatro Sportman.

Un elenco mendocino de carrera internacional

El otro protagonista, Santiago Caranza, es actor y productor audiovisual mendocino con trayectoria en teatro, cine, televisión y publicidad en Colombia y Argentina. Aquí en Mendoza, interpretó a San Martín en la Vendimia de la pandemia, participó en la película "Empieza el baile" y este año recibió un premio en Cannes por el cortometraje "No more hypocrites", filmado en Chile con producción estadounidense.

La dirección quedó en manos de Guillermo "Willy" Olarte, de extensa carrera como actor y director en la pantalla y el teatro local, quien trabajó en conjunto con Pepe Cibrián. “El Willy es un gran apoyo desde la dirección y también como compañero”, destacó Julieta Dora.

Elenco de Mendoza estrenó una obra de teatro de Pepe Cibrián, "30 días" Los artistas mendocinos que encararon este proyecto teatral cuentan con vasta experiencia en la escena local e internacional. Foto: Gentileza Federico Scandar

El equipo técnico y artístico también es "de pura cepa" mendocino: Eliana Hipólito en escenografía, Martín Daga en diseño, Denis Arnaez en técnica, Federico Scandar en logística y Horacio Altamirano en fotografía.

“Es un lujo trabajar en el Teatro Sportsman, con gente que pone tanto amor en lo que hace. Sin Santi (por Santiago Caranza) y sin Willy (Olarte) esto no hubiera sido posible. Es un proyecto colectivo donde todos dejamos algo para que saliera adelante”, afirmó la protagonista.

La generosidad de un maestro como Pepe Cibrián

Más allá de la experiencia personal de los artistas, lo que vuelve único a "30 días" es el gesto de Pepe Cibrián: estrenar en Mendoza, con elenco local y texto adaptado para ellos.

En un país donde el teatro suele concentrarse en Buenos Aires, esta decisión funciona como un reconocimiento a la escena mendocina. Un espaldarazo que legitima el talento provincial y lo pone en el mapa nacional.

“Cuando un autor de la talla de Pepe te entrega un texto suyo, te está entregando un pedazo de su vida. Es un acto de confianza enorme. Significa que Mendoza puede ser escenario de estrenos de teatro nacionales de primer nivel. Y eso nos llena de orgullo”, consideró Julieta Dora.

Pepe Cibrián estrenó su obra de teatro "30 días" en Mendoza con elenco local El propio Pepe Cibrián no pudo evitar gestos y emociones al leerle su obra de teatro al elenco mendocino. Foto: Gentileza Federico Scandar

La trama de "30 días" no se agota en su argumento. Juana, cansada de su rutina, y Manu, enamorado de su vida pero con el tiempo contado, encarnan dilemas universales: el miedo al paso del tiempo, la necesidad de cambio, la fragilidad de las relaciones.

“Es una obra preciosa”, aseguró la protagonista. “Habla de cosas que todos vivimos, pero lo hace con humor y ternura. La gente se ve reflejada y se emociona. No es solo entretenimiento, es también una invitación a pensar en la vida misma” reflexionó sobre la obra que todos los viernes de septiembre ofrecerá funciones en ese teatro de Godoy Cruz.

Pepe Cibrián planea venir a ver la obra

Para Dora, el estreno de "30 días" significó también un regreso al teatro después de varios años dedicados al cine y las series de streaming. “Hacía mucho que no me embarcaba en una temporada teatral”, reconoció. “Este proyecto me devolvió la pasión por el escenario y estoy feliz de volver a tener ese contacto directo con el público”.

El entusiasmo del público sorprendió al propio elenco. Tras las funciones iniciales, las entradas se agotaron rápidamente y ya se proyecta extender la temporada. “Es raro que un martes ya tengas 80 entradas vendidas para el viernes. Eso habla de la expectativa y del interés de la gente”, comentó la actriz.

Aunque no participa en cada función, Pepe Cibrián sigue presente en el proceso. El dramaturgo regresará a Mendoza el 31 de octubre con su unipersonal "Marica", y aprovechará la ocasión para reencontrarse con el elenco de "30 días" y presenciar una de sus funciones.

Julieta Dora y Santiago Caranza protagonizan 30 días obra de teatro de Pepe Cibrián Las vidas de Juana (Julieta Dora) y Manu (Santiago Caranza) se cruzan para interpelar al espectador acerca de la fragilidad humana.

Ese puente constante refuerza la idea de que el proyecto no es un hecho aislado sino parte de un vínculo más profundo entre el artista y esta provincia.

En el balance, lo que queda es mucho más que una obra de teatro. Es la experiencia de un elenco mendocino trabajando codo a codo con uno de los grandes referentes del teatro nacional, el desafío de sostener un texto exigente y el privilegio de estrenar una obra en su lugar de origen.

“Estoy muy contenta con el proceso, sobre todo por cómo se dio. Fue un camino inesperado, lleno de emoción y de trabajo en equipo. Y ver la respuesta del público nos confirma que valió la pena”, concluyó Julieta Dora.

Para agendar y no perderse la obra de Pepe Cibrián

La obra "30 días" de Pepe Cibrián Campoy es protagonizada por Julieta Dora y Santiago Caranza, con la participación especial de Diego Flores. Dirige Willy Olarte con supervisión del propio autor.

Esta puesta mendocina contó con el apoyo en redes de actores de la talla de Luciano Cáceres y Ariel Staltari y es una coproducción con el Teatro Sportman.

Está en cartelera de ese teatro ubicado en calle Paso de los Andes al 1634 de Godoy Cruz, todos los viernes de septiembre, a las 21.30. Las entradas se consiguen en Entrada Web y en boletería del teatro. Tienen un valor general de $15.000.