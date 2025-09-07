El thriller teatral "Mi Casa" regresa a Mendoza

La obra propone un recorrido por la memoria, el trauma y los ecos de un hogar. "Mi Casa" es un viaje impactante a través del tiempo, la memoria y el trauma, explorando la historia de una casa y las cinco familias que la habitaron a lo largo de más de un siglo.

Con una estructura coral de catorce personajes, "Mi Casa" despliega conflictos y tensiones que se repiten en esencia a lo largo de las diferentes épocas. La puesta en escena fusiona el lenguaje teatral con elementos cinematográficos, creando una narrativa intensa y visualmente poderosa. Cada rincón de la casa guarda secretos, violencias, amores rotos y heridas que aún duelen. La obra aborda temas como la violencia de género, la homofobia, la transfobia y la discriminación desde una perspectiva íntima y honesta.