La aclamada obra de teatro "Mi Casa", escrita y dirigida por el multipremiado Martín Chamorro, vuelve a los escenarios mendocinos para dos únicas funciones. El thriller teatral se presentará en el Teatro El Círculo (O. V. Andrade 510 2° piso) los viernes 12 y 19 de septiembre a las 21:30. Las entradas pueden conseguirse a través de la plataforma Andesticket.
El thriller teatral "Mi Casa" regresa a Mendoza
La obra tearal de Martín Chamorro, premiada en Nueva York, vuelve a escena en el teatro El Círculo