El thriller teatral "Mi Casa" regresa a Mendoza

La obra tearal de Martín Chamorro, premiada en Nueva York, vuelve a escena en el teatro El Círculo

Mi Casa. La obra teatral se presenta con dos funciones en Mendoza.

La aclamada obra de teatro "Mi Casa", escrita y dirigida por el multipremiado Martín Chamorro, vuelve a los escenarios mendocinos para dos únicas funciones. El thriller teatral se presentará en el Teatro El Círculo (O. V. Andrade 510 2° piso) los viernes 12 y 19 de septiembre a las 21:30. Las entradas pueden conseguirse a través de la plataforma Andesticket.

La obra propone un recorrido por la memoria, el trauma y los ecos de un hogar. "Mi Casa" es un viaje impactante a través del tiempo, la memoria y el trauma, explorando la historia de una casa y las cinco familias que la habitaron a lo largo de más de un siglo.

Con una estructura coral de catorce personajes, "Mi Casa" despliega conflictos y tensiones que se repiten en esencia a lo largo de las diferentes épocas. La puesta en escena fusiona el lenguaje teatral con elementos cinematográficos, creando una narrativa intensa y visualmente poderosa. Cada rincón de la casa guarda secretos, violencias, amores rotos y heridas que aún duelen. La obra aborda temas como la violencia de género, la homofobia, la transfobia y la discriminación desde una perspectiva íntima y honesta.

Reconocimiento internacional

Tras su exitoso estreno en Mendoza, la obra fue presentada en Nueva York bajo el título de Our Home on Ludlow, en el reconocido Symphony Space, donde fue aclamada por el público y la crítica. La producción fue distinguida en los Latin Alternative Theater Awards con los premios a Mejor Puesta en Escena y Personalidad Teatral del Año para Martín Chamorro. Esto lo consolidó como uno de los directores latinos más premiados en Nueva York, sumando estos galardones a su larga lista de reconocimientos, que incluyen premios de los ATI Awards, los HOLA Awards y los Premios Talía, y victorias en festivales como FuerzaFEST y FRENZY Festival.

La producción local de la obra está a cargo de la productora independiente El Hormiguero. El regreso de "Mi Casa" es una oportunidad para experimentar una obra envolvente, intensa y profundamente humana.

Ficha Técnica

  • Autor y Dirección General: Martín Chamorro
  • Dirección actoral: Matías Montiel y Nicolás Quintero
  • Asistencia de dirección: Julia Antoniocci y Santiago Pettit
  • Elenco: Matías Montiel, Santiago Pettit, Nicolás Quintero, Julia Antoniocci, Jeremías Barrera, Laura Cogni, Carina Sacchero, Mabel Checa, Ludmila Ramos, Milagros Miralles, Florencia Penna, Aaron Palacio, Celina Cicchitti, Exequiel Correa.
  • Escenografía: Lorena Baldín
  • Estilista: Juan Pablo Soto

