El line-up de este debut propone un recorrido único para todos los gustos con grandes artistas y bandas:

Desde Uruguay, No Te Va Gustar dirá presente con su rock rioplatense y canciones que ya son himnos generacionales con 30 años de camino en la música.

dirá presente con su rock rioplatense y canciones que ya son himnos generacionales con 30 años de camino en la música. Después de dos años, Trueno , referente del rap y trap argentino regresa a Mendoza y es una de las figuras destacadas . El músico dará un show cargado de fuerza, lírica y beats con su logrado disco “El Último Baile”.

, referente del rap y trap argentino regresa a Mendoza y es una de las figuras destacadas . El músico dará un show cargado de fuerza, lírica y beats con su logrado disco “El Último Baile”. El "Festival Montaña" no se guarda nada, porque tendrá la presentación de Dillom , el artista que rompió los moldes de la escena alternativa con su provocador estilo llega con los hit de su último álbum “Por Cesárea”, entre otros éxitos.

, el artista que rompió los moldes de la escena alternativa con su provocador estilo llega con los hit de su último álbum “Por Cesárea”, entre otros éxitos. El Kuelgue dirá presente. Liderado por Julián Kartun, regresan a Mendoza con su estilo festivo, para recorrer parte de su exitoso disco “Hola Precioso”.

dirá presente. Liderado por Julián Kartun, regresan a Mendoza con su estilo festivo, para recorrer parte de su exitoso disco “Hola Precioso”. Al ecléctico line up se suma la banda platense Cruzando el Charco, los referentes del rock electrónico Peces Raros y la cantautora cordobesa Zoe Gotusso.

El Kuelgue 2.jpg El Kuelgue. Diversión asegurada en el "Festival Montaña".

Festival Montaña: artistas emergentes y locales

La propuesta tendrá su lugar para la escena emergente, con la presentación del grupo Niños del Cerro, banda chilena que aportará el sonido indie al festival. También será de la partida el show de dos jóvenes artistas mendocinas: La Blunty y su sonido urbano. Mientras que la multifacética Magnolia Monti hará un repaso por los temas de su reciente placa “Nómada”.

La Blunty.jpg La Blunty, música urbana y crédito mendocino para el "Festival Montaña".

Sobre el "Festival Montaña"

El "Festival Montaña" nace con la intención de consolidarse como el festival de música más importante de Mendoza. Una nueva experiencia al aire libre y un punto de encuentro entre lo natural y lo urbano, entre las raíces locales y la música que nos conecta con lo latinoamericano.

Con una propuesta contemporánea, el festival reúne grandes artistas, una feria de vinos y propuestas gastronómicas en un espacio abierto pensado para compartir y disfrutar con estilo propio.

Dillom en Mendoza Arena Maipú 3.jpg Dillom, otro artista de los más convocantes que estará en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo.

Festival Montaña bajo la producción de En Vivo Producciones, Produce Crack y Popart Música busca dejar una huella musical, sensitiva y cultural que se convierte en cumbre de emociones, y promete consolidarse en la agenda de los festivales más importantes de la región.