Real Madrid visitó al Levante y se quedó con una contundete victoria por 4-1. Franco Mastantuono, que anotó el 2-0 parcial, convirtió su primer tanto con la camiseta del Merengue.

Por su parte Julián Álvarez, que completó los 90 minutos, viene de hacer su primer Hat-Trick en Atlético de Madrid. Este llegó en el triunfo 3-2 ante Rayo Vallecano.

Cómo vienen Atlético de Madrid y Real Madrid en la tabla

Real Madrid no levanta el pie del acelerador. El Merengue sumó de a tres en los seis partidos que disputó y se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones con 18 puntos y una diferencia de 11 goles a favor.

Le saca dos puntos de ventaja a Barcelona, su inmediato perseguidor con 16 unidades, y cinco a Villarreal, que está tercero con 13.

Para encontrar a Atlético de Madrid hay que bajar hasta el noveno lugar. El Colchonero suma nueve puntos producto de dos triundos, tres empates y una derrota.

Este sábado el equipo de Diego Simeone tiene la posibilidad, ante su público, de dar el golpe sobre la mesa y enderezar su rumbo en un torneo que comenzó a transitar con un andar irregular.

Las probables formaciones de Atlético de Madrid y Real Madrid

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico González; Julián Álvarez y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Dean Huijsen, Éder Militao y Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni; Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Vinícius; Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.