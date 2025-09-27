Unión de Santa Fe es puntero de la Zona A.

La décima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional comenzó este viernes con tres partidos. Unión de Santa Fe y Banfield igualaron sin goles en el Florencio Solá. Platense y San Martín de San Juan también repartieron puntos. En el cierre de la jornada, Tigre venció como visitante a Central Córdoba.

Con el 0-0 ante el Taladro, el Tatengue continúa en soledad (al menos por ahora) en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona A. El elenco santafesino tiene 17 unidades y solamente podría ser superado por Barracas y Estudiantes. A su vez, Boca podría igualarlo.

Banfield y Unión no se sacaron diferencias en el Florencio Sola.

Unión empató y es líder

Unión igualó 0 a 0 con Banfield en el estadio Florencio Sola. En un partido sin goles, y con algunas chances esporádicas, la más clara fue del local. En tiempo de descuento del complemento, una tijera de Lautaro Ríos fue despejada de gran manera por Matías Tagliamonte.

Con el empate, el Tatengue se mantiene en el primer puesto de la zona A, con 17 puntos, mientras que el dueño de casa, conducido tácticamente por Pedro Troglio está sexto, con 14 unidades, en zona de clasificación a octavos de final.

En la próxima fecha Unión recibirá a Aldosivi, el próximo viernes 3 de octubre a las 21.15, mientras que el Banfield visitará a Huracán, el sábado 4 a las 19.

Platense y San Martín de San Juan repartieron puntos en Vicente López

Platense y San Martín de San Juan igualaron 2-2 en el estadio Ciudad de Vicente López. Los goles de la visita fueron convertidos por el mediocampista Diego González, a los dos minutos del primer tiempo, y el delantero Tomás Fernández, a los 22 del complemento.

El dueño de casa había igualado transitoriamente a los 11 minutos, por intermedio del atacante Ronaldo Martínez y volvió a empatar en el quinto minuto agregado del complemento, gracias Maximiliano Rodríguez.

Con la igualdad el Calamar está noveno en la zona B con 10 puntos, la misma cantidad de unidades que alcanzaron los comandados por Leandro Romagnoli, que están décimos.

En la próxima fecha Platense visitará a Atlético Tucumán, el sábado 4 de octubre a partir de las 19. Por su parte el elenco sanjuanino recibirá, el mismo día a las 16.45 a Instituto.

Platense repartió puntos con el elenco sanjuanino en condición de local.

Tigre ganó y está tercero en su Zona

Tigre derrotó a Central Córdoba por 1-0 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El único gol de la noche llegó a los 14 minutos del complemento, con un remate lejano del mediocampista Elías Cabrera.

El triunfo dejó al equipo dirigido por Diego Dabove en la tercera posición de la zona A, con 15 puntos. Por su parte, el Ferroviario quedó relegado al sexto puesto del grupo, con 14.

Tigre ganó en Santiago del Estero.

En la próxima fecha, ambos clubes jugarán el viernes 3 de octubre: Tigre recibirá a Defensa y Justicia a las 19, mientras que Central Córdoba visitará a Argentinos Juniors a las 21.15.

