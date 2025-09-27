Como consecuencia de su brillante performance (ganó cuatro, empató uno y perdió uno), Racing se ganó el derecho a cerrar la llave en el Cilindro de Avellaneda.

Conmebol confirmó las fechas de los partidos de Racing

La ida de la serie entre Racing y Flamengo tendrá lugar el miércoles 22 de octubre, a las 21.30, en el mítico estadio Maracaná, donde la Academia tendrá un durísimo desafío.

La revancha se disputará siete días más tarde, es decir el miércoles 29 de octubre. El Cilindro de Avellaneda albergará el encuentro, que también comenzará a las 21.30, y definirá a uno de los finalistas de la actual edición de la Copa Libertadores.

Racing se metió en las semifinales del torneo de clubes más importante del continente luego de 28 años, tras superar 2-0 en el global a Vélez en la llave de cuartos de final.

Previamente, los dirigidos por Gustavo Costas habían terminado primeros en su grupo con 13 puntos, mientras que en los octavos de final eliminaron a Peñarol de Uruguay con un global de 3-2 gracias.

De la mano de Gustavo Costas, la Academia viene de cortar una sequía de 36 años sin celebrar a nivel internacional. Además de conquistar la Copa Sudamericana, Racing alzó también la Recopa Sudamericana.

La otra semifinal, conformada por Liga de Quito y Palmeiras, se jugará los jueves 23 y 30 de octubre. Ambos encuentros, el primero en Ecuador y el segundo en Brasil, se jugarán a las 21.30.