Lo único que tiene certezas hasta el momento es la fecha y el formato de definición, lo que resta por definirse son los rivales de la gran final y la sede que tendrá el partido. Todos los caminos apuntan a Buenos Aires, aunque no hay que descartar Córdoba (ahí, por caso, jugó Independiente Rivadavia cuando ascendió de categoría).

Siguiendo en el tiempo, el domingo habrá panzada de fútbol con duelo de alto voltaje: Independiente Rivadavia y Godoy Cruz volverán a chocar en el clásico local en Primera División. Tal cual lo confirmó el presidente Daniel Vila, el duelo será en el Bautista Gargantini aunque resta definir horario.

Con el manojo de nervios activado, tres equipos mendocinos buscan darle tinte de histórico e inolvidable a un fin de semana que asoma tan perfecto como intenso. Del Lobo y su recta final, dependerá si llega a ser posible.

futbol-godoy cruz-independiente rivadavia-santino andino.jpg Independiente-Godoy Cruz, nuevo clásico del fútbol mendocino.

Godoy Cruz e Independiente Rivadavia van por una fecha clave

Los dos elencos mendocinos en Primera División tendrán agenda este fin de semana, con una jornada importante para poder acercarse a la zona de clasificación. El Tomba se medirá este sábado con San Lorenzo de Almagro (como visitante) mientras que la Lepra recibirá a Huracán de Parque Patricios (el domingo).

Mendoza también festeja el presente del polideportivo

El fútbol mendocino no es lo único que le trae alegrías a la provincia. Es que hay otras disciplinas que también generan movimiento y sonrisas con sus rendimientos: Jockey Club se coronó campeón masculino de futsal, Impsa ganó el Campeonato Argentino femenino de hockey sobre césped y Marista jugará la final del Torneo del Interior de rugby.