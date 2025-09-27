Cómo hacer un ambientador casero para el hogar: receta fácil y efectiva

velas y sahumerios Las velas y sahumerios son opciones muy elegidas para perfumar el hogar. Imagen: Freepik.

Receta para preparar un ambientador casero para el hogar

En esta ocasión, la receta es para preparar un aromatizante con notas de madera, cálidas y sofisticadas. Este tipo de perfume evocan naturaleza, fuerza y estabilidad al hogar, además de que son persistentes, elegantes y versátiles.

Una taza de agua destilada.

Dos cucharadas de alcohol etílico.

Diez gotas de aceite esencial de cedro.

Cinco gotas de aceite esencial de sándalo.

Cinco gotas de aceite esencial de pachuli.

Una ramita de canela o clavo de olor.

Un frasco con atomizador.

Para preparar este aromatizante para el hogar tienes que verter dos cucharadas de alcohol etílico en un frasco con atomizador limpio. Este ingrediente ayuda a fijar el aroma y a que los aceites esenciales se mezclen mejor con el agua. Luego, añade diez gotas de aceite esencial de cedro, cinco gotas de aceite de sándalo y, si deseas un aroma más profundo, cinco gotas de pachulí. Estos aceites combinan notas amaderadas y terrosas que aportan calidez al ambiente.

aromatizante Puedes preparar el perfume en un frasco con spray o un difusor con varillas, ya que absorben y liberan gradualmente la fragancia. Imagen: Freepik.

Una vez añadidos los aceites y el alcohol, incorpora una taza de agua destilada al frasco. Cierra bien el envase y agita con fuerza para que todos los ingredientes se integren. Deja reposar la mezcla unas horas antes de usarla, para que los aromas se fusionen correctamente. Agita siempre antes de aplicar y rocía en espacios del hogar como la sala, el estudio o habitaciones donde quieras crear una atmósfera cálida y natural.