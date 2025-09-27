Enfrente estará el poderoso Jockey Club de Córdoba, que ya lo venció en 1998, y que intentará alzar su tercer trofeo si de Torneo del Interior hablamos. Los hípicos vienen de perder en la última final contra Tucumán Lawn Tennis y buscarán revancha esta misma tarde.

Mendoza y una semana que puede ser perfecta

La provincia viene viviendo días muy fuertes en cuanto a torneos nacionales. El fin de semana pasado hubo doble título en dos deportes diferentes y en dos puntos distantes del país. En Esquel, Jockey Club se alzó con el título de futsal masculino tras obtener la División de Honor, mientras que en hockey sobre patines femenino, Impsa logró el Campeonato Argentino femenino realizado en nuestra provincia.

El básquet, otro motivo para sonreír

En una sintonía positiva también vibra el básquet. Es que Huracán Las Heras y Rivadavia jugarán la próxima temporada de la Liga Argentina masculina, segundo nivel en cuanto a importancia del país, mientras que San José debutará en Liga Nacional femenina, la máxima categoría en lo que respecta a mujeres.