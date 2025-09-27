Marista busca otro título para el deporte de Mendoza.

Foto: Martín Pravata/UNO

Mendoza transita un presente muy fuerte si de deporte hablamos. Nuestra provincia viene de consagrarse a nivel de clubes en futsal y hockey sobre patines, y ahora Marista intentará darle otra estrella a un cielo que empieza a parecerse a una constelación.

Los Curas tendrán la última parada con la gran final del Torneo del Interior de rugby este sábado desde las 15.30. En su casa, los de Carrodilla intentarán lograr el primer título para Mendoza en la historia del certamen y también para su vitrina personal, tras perder las ediciones de 1998 y 2019.

Gómez, capitán de Marista.

Enfrente estará el poderoso Jockey Club de Córdoba, que ya lo venció en 1998, y que intentará alzar su tercer trofeo si de Torneo del Interior hablamos. Los hípicos vienen de perder en la última final contra Tucumán Lawn Tennis y buscarán revancha esta misma tarde.

Mendoza y una semana que puede ser perfecta

La provincia viene viviendo días muy fuertes en cuanto a torneos nacionales. El fin de semana pasado hubo doble título en dos deportes diferentes y en dos puntos distantes del país. En Esquel, Jockey Club se alzó con el título de futsal masculino tras obtener la División de Honor, mientras que en hockey sobre patines femenino, Impsa logró el Campeonato Argentino femenino realizado en nuestra provincia.

El básquet, otro motivo para sonreír

En una sintonía positiva también vibra el básquet. Es que Huracán Las Heras y Rivadavia jugarán la próxima temporada de la Liga Argentina masculina, segundo nivel en cuanto a importancia del país, mientras que San José debutará en Liga Nacional femenina, la máxima categoría en lo que respecta a mujeres.

