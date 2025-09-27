Con el histórico dorsal número ocho en su espalda, aquel que usara por ejemplo Frank Lampard, Enzo Fernández anotó su tercer tanto del torneo y se convirtió en el máximo goleador de los Blues en lo que va de la temporada.

La primera etapa transcurrió con el dueño de casa siendo protagonista y dueño absoluto del balón. Esto no pudo repetirse en el complento por la tempranera expulsión de Trevoh Chalobah a los 53'.

Chelsea sufrió en el complemento

Con la desventaja numérica en el campo, y con el objetivo de resguardar la ventaja que tenía a su favor, Chelsea comenzó a replegarse en su campo y sufrió mucho más de lo esperado.

Brighton llegó a la igualdad de la mano de Danny Welbeck, quien ingresó a los 67' y anotó el primero de sus dos tantos diez minutos más tarde.

Lejos de conformarse, las Gaviotas fueron por más y tuvieron su premio. Maxim de Cuyper, que ingresó a los 85 minutos, le dio a su equipo la ventaja en el segundo minuto de adición.

Cuando el reloj marcaba ya los 100 minutos de juego, nuevamente Welbeck escribió su nombre entre los goleadores de la jornada. Tras una gran presión en el área rival, el inglés liquidó las acciones.

Ahora tanto Chelsea (octavo en la tabla) como Brighton (décimo), suma ocho puntos en lo que va de la competencia. Esto producto de dos triunfos, dos empates y dos derrotas. La diferencia de gol es lo que ubica a uno por encima del otro.