En la previa del encuentro en tierras canadienses, Mascherano enfrentó los micrófonos. Además de palpitar lo que sucederá en el campo, se refirió al anuncio de Sergio Busquets, quien aseguró que colgará los botines al final de la temporada.

Qué dijo Javier Mascherano sobre Sergio Busquets

Para comenzar, Mascherano fue consultado sobre la decisión de Busquets: "Me lo comunicó ayer. Ayer al mediodía, cuando llegamos acá a Toronto, estuvimos hablando. Me comentó que él ya lo venía pensando durante los últimos meses, las últimas semanas".

"Ya hacía un tiempo que tenía tomada la decisión, pero no la había comunicado. Me dijo que la iba a comunicar a la noche a través de un video, a través de sus redes de manera oficial", completó el DT de Inter Miami.

En la misma línea, el Jefecito agregó: "Busi está convencido totalmente de la decisión que está tomando, como lo dice en el video. Está muy tranquilo y feliz de todo lo que ha vivido, de lo que le queda por vivir. Así que nada, a disfrutar sus últimos momentos en el fútbol profesional. Ojalá que sea hasta diciembre y que sea de la mejor manera. No mucho más".

Por último, Mascherano vaticinó el futuro del español tras el retiro: "Busi claramente va a ser entrenador, no tengo ninguna duda. El cuándo, cómo y dónde lo decidirá él. No he hablado con él de cuáles son sus planes a futuro, si volver a casa y estar un tiempo en Barcelona o quedarse acá en Miami. Sinceramente es todo muy reciente, no hemos hablado de eso".

Probables formaciones

Toronto FC: Gavran; Laryea, Thompson, Rosted, Petretta; Corbenu, Coello, Cifuentes, Osorio; Mihailovic, Etienne Jr.

Inter Miami: Ustari, Weigandt, Luján, Falcón, Jordi Alba; De Paul, Busquets, Bright; Rodríguez, Allende y Suárez.

