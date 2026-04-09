Científicos analizaron ballenas encalladas, y encontraron una bacteria nunca antes vista

A pesar de las heridas visibles, los científicos no determinaron que los microorganismos causaran la muerte de forma directa. Sin embargo, el estudio aclaró que estas cepas suelen provocar irritaciones crónicas en otros mamíferos. El hallazgo en las ballenas demostró que existe un ecosistema microbiano profundo que todavía permanece oculto para la ciencia moderna.

Origen de la bacteria

bacteria ballena La bacteria que encontraron los científicos es algo nunca visto.

La forma en que las ballenas adquieren esta bacteria todavía representa un misterio para el estudio. Algunos investigadores plantearon que el agua marina transporta estos organismos. Los científicos también consideraron que el consumo de presas, como calamares o peces, funciona como una ruta de contagio probable en mar abierto.

El trabajo resaltó la importancia de vigilar a las poblaciones de ballenas que encallan con frecuencia. Cada animal varado ofreció una oportunidad para que los científicos descubrieran patógenos invisibles. Este estudio servirá como base para futuras inspecciones sanitarias en la fauna marina de la región.