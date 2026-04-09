Mezclar yerba mate con pétalos de rosa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Las rosas son ricas en vitaminas A, C y E, además de contener flavonoides que actúan directamente contra el envejecimiento celular.

Uno de los principales beneficios de esta combinación es su capacidad para equilibrar el sistema nervioso. Mientras que la mateína nos mantiene alerta y despiertos, las propiedades sutilmente sedantes de la rosa actúan como un contrapeso.

mate, rosas Si quieres equilibrar tu sistema nervioso, esta mezcla es ideal.

En el plano digestivo, los pétalos de rosa actúan como un suave tónico. Ayudan a mitigar la acidez que algunas marcas de yerba pueden producir y colaboran en la depuración del organismo.

Cómo preparar el mate de rosas perfecto

Para disfrutar de esta mezcla, es fundamental que los pétalos sean de origen orgánico, libres de pesticidas comunes en las flores de vivero. Lo ideal es integrar los pétalos secos directamente en el paquete de yerba para que esta absorba el aroma, o colocarlos en el hueco del mate.

El aroma de las rosas, al entrar en contacto con el agua caliente, genera un efecto de aromaterapia inmediato, convirtiendo tu momento del día en un oasis de relajación y salud. ¿Estás listo para probarlo?