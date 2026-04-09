En un mundo donde las fortunas parecen concentrarse cada vez más en polos tecnológicos del hemisferio norte, según Forbes 2026, en América Latina aparece una figura que desafía esa lógica con una mezcla de tradición empresarial, visión estratégica y resiliencia histórica.
El multimillonario más rico de América Latina es, según Forbes, el único que figura dentro del top 20 mundial
El empresario más acaudalado de América Latina se posiciona en 2026 como el único representante de la región
Con una fortuna que ronda los 121 a 125 mil millones de dólares y una posición cercana al puesto 15 o 16 global, su presencia en la lista de la revista Forbes no es casualidad, sino el resultado de décadas de construcción silenciosa y expansión constante.
El multimillonario más rico de América Latina es, según Forbes, el único que figura dentro del top 20 mundial
Según el ranking de Forbes 2026, el empresario mexicano Carlos Slim Helú no solo se consolida como el hombre más rico de América Latina, sino que además es el único latinoamericano dentro del exclusivo top 20 mundial.
Hablar de Slim es hablar de una forma muy particular de entender el poder económico. Lejos del perfil mediático de otros magnates, su estilo se apoya en la paciencia, la diversificación y el control estratégico de sectores clave.
El imperio que atraviesa América Latina
Su imperio nació en las telecomunicaciones, con el crecimiento de América Móvil, pero hoy se extiende hacia la construcción, la banca, la minería y la energía, configurando un ecosistema empresarial que atraviesa múltiples capas de la economía de América Latina.
Se trata de un hombre que supo leer las crisis como oportunidades. Desde la privatización de Telmex en los años noventa hasta su incursión en industrias más recientes, Slim ha construido una fortuna que no depende de una sola tendencia, sino de una lógica de expansión calculada en América Latina.
En un contexto global dominado por gigantes tecnológicos como los líderes de Silicon Valley, su permanencia en el top 20 representa también una anomalía fascinante.
Los hombres mas ricos del mundo, por la revistas Forbes son
- Larry Page
- Sergey Brin
- Jeff Bezos
- Mark Zuckerberg
- Bernard Arnault
- Larry Ellison
- Jensen Huang
- Warren Buffett
- Amancio Ortega
- Rob Walton & familia
- Jim Walton & familia
- Michael Dell
- Alice Walton
- Steve Ballmer
- Carlos Slim Helú & familia
- Changpeng Zhao
- Michael Bloomberg
- Bill Gates
- Françoise Bettencourt Meyers & familia