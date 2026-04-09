El multimillonario más rico de América Latina es, según Forbes, el único que figura dentro del top 20 mundial

Hablar de Slim es hablar de una forma muy particular de entender el poder económico. Lejos del perfil mediático de otros magnates, su estilo se apoya en la paciencia, la diversificación y el control estratégico de sectores clave.

Carlos Slim (2)

El imperio que atraviesa América Latina

Su imperio nació en las telecomunicaciones, con el crecimiento de América Móvil, pero hoy se extiende hacia la construcción, la banca, la minería y la energía, configurando un ecosistema empresarial que atraviesa múltiples capas de la economía de América Latina.

Se trata de un hombre que supo leer las crisis como oportunidades. Desde la privatización de Telmex en los años noventa hasta su incursión en industrias más recientes, Slim ha construido una fortuna que no depende de una sola tendencia, sino de una lógica de expansión calculada en América Latina.

En un contexto global dominado por gigantes tecnológicos como los líderes de Silicon Valley, su permanencia en el top 20 representa también una anomalía fascinante.

Los hombres mas ricos del mundo, por la revistas Forbes son