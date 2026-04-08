"Lo soñé muchísimo": la emoción de Nicolás Bolcato tras el histórico debut de Independiente Rivadavia

A la hora de expresar sus emocionas tras debutar en la Copa Libertadores, el joven de 21 años soltó: "Estoy muy contento. Es el comienzo que buscábamos, empezar con los tres puntos".

"Ejecutamos el plan de partido a la perfección, pero nos quedamos con ganas de más. Eso es una gran señal", sumó sobre la performance del equipo dentro del campo de juego.

A la hora de explicar las claves de este presente de Independiente Rivadavia, Bolcato manifestó: "Como grupo tenemos una autoexigencia muy grande. Todos quieren estar y ser parte. Eso te lleva a estar al máximo todo el tiempo y rendir cuando nos toque jugar".

Embed - Nicolás Bolcato, post victoria de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Fueron más de cinco temporadas las que Bolcato entrenó junto al plantel profesional antes de llegar a ser el dueño de los tres palos: "Lo soñé muchísimo. Son muchos años de trabajo. Ahora tenemos que darle para adelante y seguir trabajando. Hay que seguir exigiéndose al máximo y seguir elevando la vara cada vez más".

Sobre su preparación personal para ocupar el arco de la Lepra en el plano internacional, agregó: "Me he preparado de la mejor manera para esta posibilidad. Estoy contento de poder hacerlo bien. No hay mucho tiempo para detenerse a pensar el presente; la única forma es seguir defendiéndolo a muerte en cada partido y en cada entrenamiento".

La gratitud de Bolcato

Más allá de lo profesional, Bolcato dejó ver su lado más humano y el sentido de pertenencia: "Es hermoso la verdad. Cada vez que salgo a la cancha a jugar agradezco vivir lo que estoy viviendo. Es mi sueño de toda la vida".

"Intento disfrutar este presente. En el momento que salgo a la cancha le agradezco a la vida por lo que está pasando. Siempre lo más importante es lo que viene. Mañana ya es abrir los ojos e ir por más. El fútbol siempre te exige", sentenció el arquero de Independiente Rivadavia.