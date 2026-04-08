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"Lo soñé muchísimo": la emoción de Nicolás Bolcato tras el histórico debut de Independiente Rivadavia

A los 21 años, Nicolás Bolcato debutó en la Copa Libertadores con una nueva valla invicta para Independiente Rivadavia. "Es lo que soñé toda la vida", reveló

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Nicolás Bolcato expresó sus emociones tras el debut de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores.

Nicolás Bolcato expresó sus emociones tras el debut de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores.

Nicolás Ríos / Diario UNO

Nicolás Bolcato vivió, con apenas 21 años, una noche soñada en la Copa Libertadores. No solamente porque Independiente Rivadavia sumó de a tres en su estreno absoluto en el torneo continental frente a Bolívar, sino porque a nivel personal logró, una vez más, mantener su arco en cero.

Tras la victoria, que quedará grabada a fuego en los libros de historia de la institución, el dueño de los tres palos enfrentó los micrófonos en la zona mixta del estadio Malvinas Argentinas.

Nicolás Bolcato
Nicol&aacute;s Bolcato, el due&ntilde;o de los tres palos de Independiente Rivadavia.

Nicolás Bolcato, el dueño de los tres palos de Independiente Rivadavia.

El análisis de Bolcato: "Ejecutamos el plan a la perfección"

Bolcato se mostró centrado a pesar de la euforia que vive el mundo Independiente Rivadavia (sobre todos sus hinchas). Destacó la preparación previa y la ambición del plantel.

A la hora de expresar sus emocionas tras debutar en la Copa Libertadores, el joven de 21 años soltó: "Estoy muy contento. Es el comienzo que buscábamos, empezar con los tres puntos".

"Ejecutamos el plan de partido a la perfección, pero nos quedamos con ganas de más. Eso es una gran señal", sumó sobre la performance del equipo dentro del campo de juego.

A la hora de explicar las claves de este presente de Independiente Rivadavia, Bolcato manifestó: "Como grupo tenemos una autoexigencia muy grande. Todos quieren estar y ser parte. Eso te lleva a estar al máximo todo el tiempo y rendir cuando nos toque jugar".

Embed - Nicolás Bolcato, post victoria de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Fueron más de cinco temporadas las que Bolcato entrenó junto al plantel profesional antes de llegar a ser el dueño de los tres palos: "Lo soñé muchísimo. Son muchos años de trabajo. Ahora tenemos que darle para adelante y seguir trabajando. Hay que seguir exigiéndose al máximo y seguir elevando la vara cada vez más".

Sobre su preparación personal para ocupar el arco de la Lepra en el plano internacional, agregó: "Me he preparado de la mejor manera para esta posibilidad. Estoy contento de poder hacerlo bien. No hay mucho tiempo para detenerse a pensar el presente; la única forma es seguir defendiéndolo a muerte en cada partido y en cada entrenamiento".

La gratitud de Bolcato

Más allá de lo profesional, Bolcato dejó ver su lado más humano y el sentido de pertenencia: "Es hermoso la verdad. Cada vez que salgo a la cancha a jugar agradezco vivir lo que estoy viviendo. Es mi sueño de toda la vida".

"Intento disfrutar este presente. En el momento que salgo a la cancha le agradezco a la vida por lo que está pasando. Siempre lo más importante es lo que viene. Mañana ya es abrir los ojos e ir por más. El fútbol siempre te exige", sentenció el arquero de Independiente Rivadavia.

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