Cuáles son los árboles frutales que se deben cultivar en abril para tener una cosecha abundante en verano

La principal ventaja de ser plantado en otoño es la aclimatación gradual. Este árbol frutal requiere una exposición solar plena y, sobre todo, un sustrato que garantice un drenaje eficiente para evitar la asfixia radicular. Su floración rosada es un valor añadido que embellece cualquier jardín antes de ofrecer sus frutos.

durazno Durazno, una planta noble para cultivar en otoño.

Ciruelo

Famoso por su extraordinaria resistencia, el ciruelo es el candidato ideal para quienes buscan un árbol frutal. El reposo invernal es clave para su ciclo de vida, permitiéndole asentarse sin el estrés de las altas temperaturas. En primavera, responde con una densa cobertura de flores blancas o rosadas. Sus cuidados de jardinería son mínimos: una poda ligera para dar forma y riegos moderados que mantengan la humedad sin saturar el terreno.

ciruelo arbol frutal Este árbol frutal nos dará un superalimento repleto de nutrientes y sabor.

Peral

El peral es un ejemplo de fortaleza ante el frío. Aunque prefiere los sitios bien iluminados por el sol directo, su capacidad para tolerar bajas temperaturas lo hace sumamente confiable. Las flores blancas que aparecen tras el invierno anticipan cosechas jugosas y dulces en las temporadas venideras. Cultivar dicha especie en otoño otorga la ventaja competitiva de absorber nutrientes minerales antes de la etapa de mayor demanda energética.

peral Peral, es de las plantas frutales más populares de nuestro país.

Manzano

Como alternativa adicional, el manzano es un compañero perfecto para el peral. Este árbol frutal también se beneficia del frío invernal para romper la latencia de sus yemas. Plantarlo en abril asegura que el ejemplar aproveche las lluvias estacionales para hidratar sus tejidos mientras desarrolla una estructura sólida que soporte el peso de las manzanas en el futuro.

manzano El manzano es uno de los ejemplares más nobles para cultivar este mes.

Cerezo

Finalmente, el cerezo es una opción fascinante tanto por su producción como por su estética. Requiere suelos profundos y bien trabajados. Al igual que el ciruelo, su madera necesita horas de frío para garantizar una fructificación exitosa, lo que convierte a la siembra otoñal en una decisión técnica inteligente.

cerezo

Recordá que para poder disfrutar de una cosecha abundante en pocos meses, deberás comprar el árbol frutal en un vivero. Si hacés la siembra desde la semilla, lógicamente tendrás que esperar algunos años a que la planta brote.