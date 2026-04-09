Cuáles son los árboles frutales que se deben cultivar en abril para tener una cosecha abundante en verano

Abril, en pleno corazón del otoño, representa una ventana de oportunidad estratégica para cualquier aficionado a la jardinería. Por estos días, podés cultivar distintos árboles frutales, los cuáles te asegurarán una cosecha abundante para disfrutar de las más deliciosas frutas. En este sentido, te contará cuáles son las mejores opciones para sembrar en este mes.
Pocos lo saben: cuáles son los mejores árboles frutales para cultivar en abril
Plantar en esta época permite que las raíces se establezcan y fortalezcan durante el invierno, asegurando una explosión de vitalidad al llegar la primavera. A continuación, te daré cinco opciones de árboles frutales que encuentran en abril el escenario perfecto para su desarrollo, llenando así de vitalidad tu jardín o huerto.
Durazno
La principal ventaja de ser plantado en otoño es la aclimatación gradual. Este árbol frutal requiere una exposición solar plena y, sobre todo, un sustrato que garantice un drenaje eficiente para evitar la asfixia radicular. Su floración rosada es un valor añadido que embellece cualquier jardín antes de ofrecer sus frutos.
Ciruelo
Famoso por su extraordinaria resistencia, el ciruelo es el candidato ideal para quienes buscan un árbol frutal. El reposo invernal es clave para su ciclo de vida, permitiéndole asentarse sin el estrés de las altas temperaturas. En primavera, responde con una densa cobertura de flores blancas o rosadas. Sus cuidados de jardinería son mínimos: una poda ligera para dar forma y riegos moderados que mantengan la humedad sin saturar el terreno.
Peral
El peral es un ejemplo de fortaleza ante el frío. Aunque prefiere los sitios bien iluminados por el sol directo, su capacidad para tolerar bajas temperaturas lo hace sumamente confiable. Las flores blancas que aparecen tras el invierno anticipan cosechas jugosas y dulces en las temporadas venideras. Cultivar dicha especie en otoño otorga la ventaja competitiva de absorber nutrientes minerales antes de la etapa de mayor demanda energética.
Manzano
Como alternativa adicional, el manzano es un compañero perfecto para el peral. Este árbol frutal también se beneficia del frío invernal para romper la latencia de sus yemas. Plantarlo en abril asegura que el ejemplar aproveche las lluvias estacionales para hidratar sus tejidos mientras desarrolla una estructura sólida que soporte el peso de las manzanas en el futuro.
Cerezo
Finalmente, el cerezo es una opción fascinante tanto por su producción como por su estética. Requiere suelos profundos y bien trabajados. Al igual que el ciruelo, su madera necesita horas de frío para garantizar una fructificación exitosa, lo que convierte a la siembra otoñal en una decisión técnica inteligente.
Recordá que para poder disfrutar de una cosecha abundante en pocos meses, deberás comprar el árbol frutal en un vivero. Si hacés la siembra desde la semilla, lógicamente tendrás que esperar algunos años a que la planta brote.