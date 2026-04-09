El tercer fabricante de aviones del mundo es de América del Sur: compite con Estados Unidos y Francia

El repunte productivo se explica, en parte, por el desempeño de su familia de aviones E-Jets E2, diseñados para rutas de media distancia con alta eficiencia en consumo de combustible. A esto se suma el dinamismo del mercado de aviación ejecutiva, donde modelos como la línea Praetor han tenido una recepción sostenida. La compañía de América del Sur también fortaleció su división de defensa y seguridad, diversificando su cartera y ampliando su presencia en distintos mercados.

Embraer

La empresa de América del Sur líder de aviones

Embraer combina ingeniería avanzada con una estructura industrial flexible, capaz de ajustar su producción a ciclos variables de demanda. Su cadena de suministro global, junto con centros de desarrollo y ensamblaje en distintos países, le permite sostener estándares internacionales y responder con rapidez a las exigencias del sector. Este enfoque ha sido clave para alcanzar volúmenes de producción de aviones que no se registraban desde sus períodos de mayor expansión.

Embraer compite con Estados Unidos (Boeing) y Francia/Europa (Airbus) porque ha logrado dominar un nicho de mercado que los dos gigantes descuidaron: el de los aviones regionales (de hasta 150 pasajeros).

La compañía diseña, desarrolla, fabrica y comercializa aeronaves y sistemas, además de brindar soporte y servicios al cliente. Desde su fundación en 1969, Embraer ha entregado más de 8000 aeronaves. Aproximadamente cada 10 segundos, una aeronave fabricada por Embraer despega en algún lugar del mundo, transportando a más de 145 millones de pasajeros al año. Embraer es el fabricante líder de aviones comerciales de hasta 130 asientos.

La importancia de este hito no se limita a la empresa. Por un lado, refuerza el posicionamiento de Brasil como actor relevante dentro de la industria aeroespacial, un sector históricamente dominado por potencias del hemisferio norte. Por otro, evidencia la capacidad de América del Sur para desarrollar tecnología compleja y competir en mercados altamente especializados.