Inicio Sociedad Guasones
Recital en vivo

Guasones conquistó Mendoza con más de dos horas de rock y 30 años de hits

El Arena Maipú se llenó para recibir a una de las bandas más sólidas del rock nacional en su regreso a territorio cuyano

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
Facundo Soto

Facundo Soto, voz y guitarra acústica de Guasones.

Gentileza Marcelo Ruiz

El regreso de Guasones a Mendoza era esperado por muchos. Y el público que estuvo este sábado a la noche en el Arena Maipú lo hizo notar con una energía que rebalsó las tierras maipucinas. Pero el intercambio de potencia fue ida y vuelta, la banda preparó una artillería de canciones que cumplió con creces las expectativas.

La velada arrancó con Manu Martínez como telonera, quien demostró que su apellido es apenas una referencia anecdótica. La hija de Ciro Martínez viene forjando su propio camino en la escena musical y esta noche lo confirmó con una performance sólida que preparó el terreno para lo que vendría después.

Pasadas las 22, la banda platense arrancó bien arriba con "Heaven or Hell" y "Me muero". "Ya estoy subiendo", "Estupendo día" -y lo fue- y "Bla bla bla".

guasones en Mendoza 2
Guasones tocó este sábado en el Arena Maipú, Mendoza.

Guasones tocó este sábado en el Arena Maipú, Mendoza.

La formación comandada por Facundo Soto (voz y guitarra acústica), junto a Maximiliano Timczyszyn (primera guitarra), Damián "Starsky" Celedón (batería), Diego Reinholz (bajo), Matías Sorokin (segunda guitarra) y Yamil Salvador (teclados) desplegó más de tres décadas de trayectoria en un show que se extendió por más de dos horas.

Entre sus clásicos que sonaron en el Arena Maipú estuvieron: "Pobre tipo", "Espejo roto", "Me estas tratando mal", "Desiree", "Esperandote", "Como un lobo", "Down", "Flores negras", "Tan distintos", "Pasan las horas" e "Infierno blanco".

guasones en mendoza 3
Guasones en Mendoza.

Guasones en Mendoza.

Guasones continuará este sábado en la primera edición de la Fiesta de la Cerveza de General Alvear que se desarrollará en el predio ferial ubicado en calle 7 y Ruta 188. Allí compartirá escenario con bandas como Estelares, Los Tipitos, El Plan de la Mariposa y Los Caligaris, entre otros.

La lista completa de Guasones en el Arena Maipú

  1. Heaven or Hell
  2. Me muero
  3. Ya estoy subiendo
  4. Estupendo día
  5. Bla bla bla
  6. Pobre tipo
  7. Espejo roto
  8. Me estas tratando mal
  9. Nada que ganar
  10. No soy yo
  11. Esmeralda colombiana
  12. Desiree
  13. Leila
  14. Esperandote
  15. Del olvido
  16. Down
  17. Cien años
  18. Como un lobo
  19. Farmacia
  20. Flores negras
  21. Tan distintos
  22. Pasan las horas
  23. Infierno blanco
  24. Canción para un amigo
  25. Reyes de la noche
  26. Gracias
  27. La flaca Pili
  28. Dame

Temas relacionados:

Te puede interesar