Guasones conquistó Mendoza con más de dos horas de rock y 30 años de hits

La formación comandada por Facundo Soto (voz y guitarra acústica), junto a Maximiliano Timczyszyn (primera guitarra), Damián "Starsky" Celedón (batería), Diego Reinholz (bajo), Matías Sorokin (segunda guitarra) y Yamil Salvador (teclados) desplegó más de tres décadas de trayectoria en un show que se extendió por más de dos horas.

Entre sus clásicos que sonaron en el Arena Maipú estuvieron: "Pobre tipo", "Espejo roto", "Me estas tratando mal", "Desiree", "Esperandote", "Como un lobo", "Down", "Flores negras", "Tan distintos", "Pasan las horas" e "Infierno blanco".

Guasones continuará este sábado en la primera edición de la Fiesta de la Cerveza de General Alvear que se desarrollará en el predio ferial ubicado en calle 7 y Ruta 188. Allí compartirá escenario con bandas como Estelares, Los Tipitos, El Plan de la Mariposa y Los Caligaris, entre otros.

