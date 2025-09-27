Liverpool, con Alexis Mac Allister, sufrió un duro revés ante Crystal Palace por la Premier League

Mac Alister, quien viene de ser papá con su mujer Ailén Cova, no pudo cosechar una alegría este fin de semana.

El extremo derecho senegalés Ismaïla Sarr y el centro delantero británico Eddie Nketiah anotaron los goles de Las Águilas. Mientras el único tanto de “Los Rojos” fue concretado por el extremo derecho italiano Federico Chiesa.

El Palace anvuvo bien en la ofensiva y descolocó a las distintas líneas defensivas de su contrincante.

A los 9 minutos, el local abrió el marcador. Ismaïla Sarr aprovechó un rebote dentro del área chica y envió la pelota al fondo de la red.

En el complemento el Liverpool buscó cambiar la cara y regresó al campo de juego con una actitud diferente que se observó en el desarrollo de su estrategia ofensiva.

Los Diablos Rojos pudieron el 1-1 a los 42 minutos. Federico Chiesa aprovechó un rebote dentro del área chica y envió la pelota adentro del arco.

Pero en el descuento el Crystal Palace convirtió el 2-1 en el tanteador y selló su triunfo. Eddie Nketiah le dio el triunfo al dueño de casa, que amargó al poderoso Liverpool.

Lo que viene para Liverpool en la Premier League

Tras caer ante Crystal Palace, el elenco donde actúa Alexis Mac Allister visitará al Chelsea, donde juega Enzo Fernández, el sábado 4 de octubre a las 13.30, por la fecha 7 de la Premier League.