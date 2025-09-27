Comienza una nueva edición del Mundial Sub 20

Los primeros dos encuentros se jugarán en simultáneo, a partir de las 17 (hora de Argentina): Corea del Sur se enfrentará con Ucrania (Grupo A), mientras que en el otro Japón se las verá las caras con Egipto (Grupo B).

Más tarde, a las 20, se dará la primera presentación para los equipos sudamericanos. Paraguay chiocará con Panamá (Grupo B). Además, a esa misma hora Chile intentará hacer valer la localía cuando se enfrente con Nueva Zelanda.

La Selección argentina, por su parte, está en el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba. Justamente el combinado centroamericano será su primer rival este domingo a partir de las 20.

Los dirigidos por Diego Placente se clasificaron al Mundial Sub 20 gracias a su gran participación en el Sudamericano que se desarrolló en Venezuela y el cual terminó en la segunda colocación por detrás de Brasil.

La Albiceleste buscará rememorar aquella épocas en la que supo dominar la categoría. Entre 1995 y 2007 supo conquistar cinco de los siete Mundiales disputados (1995, 1997, 2001, 2005 y 2007).

Selección argentina campeona Mundial Sub 20 De la mano del Kun Agüero, la Selección argentina levantó su último título en 2007.

La Selección argentina es la máxima ganadora de la Copa del Mundo Sub 20. Además de los cinco títulos mencionados también se impuso en la edición de 1979, con Diego Armando Maradona como principal figura.

Cómo se jugará la primera fecha del Mundial Sub 20

Sábado 27/9

17 hs - Corea del Sur vs. Ucrania

17 hs - Japón vs. Egipto

20 hs - Paraguay vs. Panamá

20 hs - Chile vs. Nueva Zelanda

Domingo 28/9

17 hs - Marruecos vs. España

17 hs - Italia vs. Australia

20 hs - Cuba vs. Argentina

20 hs - Brasil vs. México

Lunes 30/9