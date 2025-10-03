Cómo ver en vivo el Inter Miami de Messi vs New England Revolution por la MLS

El conjunto que orienta Javier Mascherano (el ex jugador de la Selección argentina), que es irregular en la MLS, quiere cerrar de la mejor manera la fase de grupos. Está tercero, a tres del escolta FC Cincinnati, pese a venir de una dura derrota 5-3 ante Chicago Fire.

Las probables formaciones del Inter Miami de Messi vs New England Revolution

Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba o Noah Allen; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul o Yannick Bright, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano

New England: Matt Turner; Tanner Beason, Mamadoy Fofana, Brayan Ceballos, Brandon Bye; Matt Polster, Allan Oyirwoth, Will Sands; Carles Gil, Luca Langoni, Tomás Chancalay. DT: Pablo Moreira.

messi inter seattle Leo Messi sigue mostrando su gran nivel en Inter Miami.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs New England Revolution

El nuevo encuentro que deber afrontar el Inter Miami por la MLS será televisado por el servicio de streaming Apple TV+, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.

Además bien es sabido que la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la Mejor League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse, aunque hay algunas opciones gratuitas

Este jueves la FIFA presentó junto a Adidas la pelota oficial que se usará en el Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá a partir de junio del año que viene. Su nombre es “Trionda” y Lionel Messi posó para la cámara en el estreno.