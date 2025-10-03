Doce metros y devoraba cocodrilos, así era la serpiente de América Latina más grande del planeta Tierra

Con 12 metros de longitud y capaz de devorar cocodrilos, la Titanoboa (Titanoboa cerrejonensis) se convirtió en la serpiente más grande del planeta Tierra que jamás haya existido en América Latina. Esta bestia prehistórica habitó lo que hoy es Colombia.

Los fósiles de Titanoboa, descubiertos en capas de carbón del Cerrejón, no solo revelan su anatomía, sino también información sobre el clima cálido y húmedo de hace 60 millones de años, la vegetación predominante y la biodiversidad que coexistía con este depredador. El tamaño y la fuerza de esta serpiente la convirtieron en un depredador temible de los ríos tropicales, capaz de dominar su ecosistema sin competencia.

Su tamaño monumental le permitía dominar su entorno y cazar presas que hoy serían impensables para cualquier reptil moderno.

Como era esta gigantesca serpiente de América Latina

Como se mencionó, alcanzaba hasta 12 metros de largo y podía pesar cerca de una tonelada, superando a cualquier serpiente moderna. Asi mismo este reptil se destacaba por