Serie A

Scaloni no lo ha tenido en cuenta, pero es goleador y figura del puntero de la Serie A de Italia

Roma derrotó como visitante por 2 a 1 a Fiorentina y se mantuvo como líder de la Serie A antes del receso por la fecha FIFA.

Soulé la rompe en la Roma y quiere llamar la atención de Scaloni.

Roma derrotó como visitante por 2 a 1 a Fiorentina, con un gol de Matías Soulé, y se mantuvo como líder de la Serie A antes del receso por la fecha FIFA.

El conjunto dirigido por Gian Piero Gasperini revirtió un inicio desfavorable y se impuso con los tantos de Soulé y Bryan Cristante, después de que Moise Kean abriera el marcador para el equipo local.

Fiorentina se adelantó antes del cuarto de hora tras un error defensivo de Gianluca Mancini. Hans Nicolussi Caviglia recuperó la pelota y habilitó a Kean, que superó a Evan Ndicka y ejecutó un disparo potente al ángulo izquierdo de Mile Svilar para establecer el 1 a 0.

Roma respondió con rapidez y alcanzó la igualdad a los 21'. Manu Koné avanzó por el sector izquierdo y cedió la pelota a Artem Dovbyk, quien asistió a Soulé.

El argentino definió desde la medialuna con un remate cruzado que dejó sin opciones a David De Gea. Con este tanto, el ex Frosinone alcanzó 3 goles en 6 jornadas del torneo italiano y reclama un lugar en la Selección argentina a menos de un año del Mundial.

La remontada se concretó a los 30 minutos, cuando Soulé, elegido MVP del encuentro, ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y Cristante conectó de cabeza para el 2 a 1 definitivo.

El conjunto toscano volvió a mostrar dificultades en la definición y acumula seis partidos sin victorias, con una campaña que lo mantiene en la zona baja de la tabla. Roma, en cambio, alcanzó 16 puntos sobre 18 posibles y continúa como único líder de la Serie A.

Los números de Matías Soulé, la nueva joya de la Roma

  • 22 años.
  • 8 partidos en la Selección argentina Sub 20, 3 en la Sub 16 y 2 en la Sub 23.
  • 30 millones de euros vale su pase según Transfermarkt.
  • 3 goles y 2 asistencias en 8 partidos oficiales jugados esta temporada.
  • 8 goles y 7 asistencias en 47 partidos con la Roma.
  • 11 goles y 3 asistencias hizo en 39 encuentros en el Frosinone.
  • 1 gol en 21 partidos con la Juventus donde hizo inferiores.

