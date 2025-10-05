Scaloni no lo ha tenido en cuenta, pero es goleador y figura del puntero de la Serie A de Italia

Fiorentina se adelantó antes del cuarto de hora tras un error defensivo de Gianluca Mancini. Hans Nicolussi Caviglia recuperó la pelota y habilitó a Kean, que superó a Evan Ndicka y ejecutó un disparo potente al ángulo izquierdo de Mile Svilar para establecer el 1 a 0.

Roma respondió con rapidez y alcanzó la igualdad a los 21'. Manu Koné avanzó por el sector izquierdo y cedió la pelota a Artem Dovbyk, quien asistió a Soulé.

El argentino definió desde la medialuna con un remate cruzado que dejó sin opciones a David De Gea. Con este tanto, el ex Frosinone alcanzó 3 goles en 6 jornadas del torneo italiano y reclama un lugar en la Selección argentina a menos de un año del Mundial.

La remontada se concretó a los 30 minutos, cuando Soulé, elegido MVP del encuentro, ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y Cristante conectó de cabeza para el 2 a 1 definitivo.

Embed - CON GOL DE SOULÉ, LA LOBA SE LO DIO VUELTA A LA FIORE EN SU CASA | Fiorentina 1-2 Roma | RESUMEN

El conjunto toscano volvió a mostrar dificultades en la definición y acumula seis partidos sin victorias, con una campaña que lo mantiene en la zona baja de la tabla. Roma, en cambio, alcanzó 16 puntos sobre 18 posibles y continúa como único líder de la Serie A.

Los números de Matías Soulé, la nueva joya de la Roma