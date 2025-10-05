Inicio Ovación Fútbol River Plate
River visita a Rosario Central en una atractivo duelo: hora, TV y formaciones

River visita este domingo a Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Clausura

Por UNO
River visita a Rosario Central.

River Plate juega este domingo desde las 21.15 con Rosario Central, de visitante, por la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura.

El partido se disputará en el Estadio Gigante de Arroyito, y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Diego Romero.

quintero 1
Juanfer Quintero es la manija de River.

El River de Marcelo Gallardo viene de sufrir dos derrotas consecutivas en este Torneo Clausura, aunque el jueves se recuperó gracias al triunfazo por 1-0 ante Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El Millonario está tercero en la Zona A con 18 puntos, por lo que una victoria le permitiría meterle presión a los primeros, que son Deportivo Riestra y Vélez.

River necesita volver a ganar para seguir afianzándose en la tabla anual, con el objetivo de meterse en la próxima Copa Libertadores.

river-concentrados
Estos son los concentrados de River.

Rosario Central es el único invicto en este Torneo Clausura, aunque los dirigidos por Ariel Holan solo pudieron ganar tres partidos y empatar los otros seis.

El Canalla, que tiene como gran figura al volante Ángel Di María, lidera con 50 puntos y todo indica que conseguirá uno de los tres cupos para la próxima Copa Libertadores.

El equipo rosarino goleó 3-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de visitante.

Las probables formaciones de Rosario Central y River:

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Diego Romero.

Hora: 21:15. TV: ESPN Premium.

