River visita a Rosario Central en una atractivo duelo: hora, TV y formaciones

El River de Marcelo Gallardo viene de sufrir dos derrotas consecutivas en este Torneo Clausura, aunque el jueves se recuperó gracias al triunfazo por 1-0 ante Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El Millonario está tercero en la Zona A con 18 puntos, por lo que una victoria le permitiría meterle presión a los primeros, que son Deportivo Riestra y Vélez.

River necesita volver a ganar para seguir afianzándose en la tabla anual, con el objetivo de meterse en la próxima Copa Libertadores.

river-concentrados Estos son los concentrados de River.

Rosario Central es el único invicto en este Torneo Clausura, aunque los dirigidos por Ariel Holan solo pudieron ganar tres partidos y empatar los otros seis.

El Canalla, que tiene como gran figura al volante Ángel Di María, lidera con 50 puntos y todo indica que conseguirá uno de los tres cupos para la próxima Copa Libertadores.

El equipo rosarino goleó 3-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de visitante.

Las probables formaciones de Rosario Central y River:

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Diego Romero.

Hora: 21:15. TV: ESPN Premium.